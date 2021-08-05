Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 5 august, 2021:

UAT ‰*
JUDEȚ GIURGIU 0.05
BUCŞANI 1.43
HERĂŞTI 0.45
OGREZENI 0.43
MÂRŞA 0.37
IZVOARELE 0.31
VĂRĂŞTI 0.18
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0.13
MUNICIPIUL GIURGIU 0.02
ADUNAŢII-COPĂCENI 0.00
BĂNEASA 0.00
BOLINTIN-DEAL 0.00
BULBUCATA 0.00
BUTURUGENI 0.00
CĂLUGĂRENI 0.00
CLEJANI 0.00
COLIBAŞI 0.00
COMANA 0.00
COSOBA 0.00
CREVEDIA MARE 0.00
DAIA 0.00
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0.00
FRĂTEŞTI 0.00
GĂISENI 0.00
GĂUJANI 0.00
GHIMPAŢI 0.00
GOGOŞARI 0.00
GOSTINARI 0.00
GOSTINU 0.00
GRĂDINARI 0.00
GREACA 0.00
HOTARELE 0.00
IEPUREŞTI 0.00
ISVOARELE 0.00
JOIŢA 0.00
LETCA NOUĂ 0.00
MALU 0.00
MIHAI BRAVU 0.00
OINACU 0.00
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0.00
PRUNDU 0.00
PUTINEIU 0.00
RĂSUCENI 0.00
ROATA DE JOS 0.00
SĂBĂRENI 0.00
SCHITU 0.00
SINGURENI 0.00
SLOBOZIA 0.00
STĂNEŞTI 0.00
STOENEŞTI 0.00
TOPORU 0.00
ULMI 0.00
VALEA DRAGULUI 0.00
VÂNĂTORII MICI 0.00
VEDEA 0.00

După cum se observă, de la o zi la alta incidența crește ușor în județul Giurgiu, adăugându-se alte și alte localități care până mai ieri ănregistrau  zero cazuri.

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR