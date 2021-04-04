   Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 04.04.2021:

UAT ‰*
JUDEŢ GIURGIU 3,40
SLOBOZIA 8.75
JOIŢA 6.72
MUNICIPIUL GIURGIU 6.53
IZVOARELE 6.02
GREACA 5.49
PUTINEIU 4.93
STOENEŞTI 4.26
DAIA 4.03
BOLINTIN-DEAL 3.89
COMANA 3.81
VEDEA 3.79
BULBUCATA 3.45
MIHAI BRAVU 3.42
OGREZENI 3.22
VÂNĂTORII MICI 3.11
GOSTINU 2.98
FRĂTEŞTI 2.94
SĂBĂRENI 2.90
FLOREŞTI-STOENEŞTI 2.87
ORAŞ MIHĂILEŞTI 2.79
CĂLUGĂRENI 2.76
HOTARELE 2.67
SCHITU 2.63
IEPUREŞTI 2.58
ADUNAŢII-COPĂCENI 2.57
GOSTINARI 2.48
GOGOŞARI 2.39
ORAŞ BOLINTIN-VALE 2.31
TOPORU 2.19
GĂUJANI 2.13
VĂRĂŞTI 2.10
ISVOARELE 2.09
MALU 2.00
STĂNEŞTI 1.91
OINACU 1.88
VALEA DRAGULUI 1.84
CLEJANI 1.68
MÂRŞA 1.48
RĂSUCENI 1.41
SINGURENI 1.39
ULMI 1.35
GHIMPAŢI 1.23
LETCA NOUĂ 1.14
BUCŞANI 1.13
ROATA DE JOS 1.01
PRUNDU 1.00
COLIBAŞI 0.97
HERĂŞTI 0.90
BĂNEASA 0.85
GRĂDINARI 0.61
BUTURUGENI 0.50
CREVEDIA MARE 0.42
GĂISENI 0.37
COSOBA 0.36

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

 

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