Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 04.04.2021:
|UAT
|‰*
|JUDEŢ GIURGIU
|3,40
|SLOBOZIA
|8.75
|JOIŢA
|6.72
|MUNICIPIUL GIURGIU
|6.53
|IZVOARELE
|6.02
|GREACA
|5.49
|PUTINEIU
|4.93
|STOENEŞTI
|4.26
|DAIA
|4.03
|BOLINTIN-DEAL
|3.89
|COMANA
|3.81
|VEDEA
|3.79
|BULBUCATA
|3.45
|MIHAI BRAVU
|3.42
|OGREZENI
|3.22
|VÂNĂTORII MICI
|3.11
|GOSTINU
|2.98
|FRĂTEŞTI
|2.94
|SĂBĂRENI
|2.90
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|2.87
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|2.79
|CĂLUGĂRENI
|2.76
|HOTARELE
|2.67
|SCHITU
|2.63
|IEPUREŞTI
|2.58
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|2.57
|GOSTINARI
|2.48
|GOGOŞARI
|2.39
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|2.31
|TOPORU
|2.19
|GĂUJANI
|2.13
|VĂRĂŞTI
|2.10
|ISVOARELE
|2.09
|MALU
|2.00
|STĂNEŞTI
|1.91
|OINACU
|1.88
|VALEA DRAGULUI
|1.84
|CLEJANI
|1.68
|MÂRŞA
|1.48
|RĂSUCENI
|1.41
|SINGURENI
|1.39
|ULMI
|1.35
|GHIMPAŢI
|1.23
|LETCA NOUĂ
|1.14
|BUCŞANI
|1.13
|ROATA DE JOS
|1.01
|PRUNDU
|1.00
|COLIBAŞI
|0.97
|HERĂŞTI
|0.90
|BĂNEASA
|0.85
|GRĂDINARI
|0.61
|BUTURUGENI
|0.50
|CREVEDIA MARE
|0.42
|GĂISENI
|0.37
|COSOBA
|0.36
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu