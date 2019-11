Cu trei zile în avans, elevii Liceului Tehnologic „Ion Barbu” din municipiu au sărbătorit Ziua Națională a României – 1 Decembrie.

Sala de sport a unității școlare s-a transformat, pentru câteva zeci de minute, într-o încăpere în care adolescenții au învățat – unii dintre ei – ce înseamnă să fii patriot. Toți cei care au participat au fost primiți cu pâine și sare.

„Am încercat să îi facem pe copiii de astăzi să înțeleagă sensul cuvintelor „patriotism” și „națiune”. Unii dintre ei, emoționați, au spus că azi (n.r. joi, 28 noiembrie) s-au simțit ca de 1 Decembrie. Am cântat cu toții, am vorbit, ne-am simțit bine pentru câteva minute. Sper ca ei să fi fost la fel de încântați cum am fost și noi, cadrele didactice”, a declarat, la finalul acțiunii, directorul Liceului, Mihaela Cîrjaliu.

Toți participanții au primit, la fina, diplome.

(Jurnal)