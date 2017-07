Deputatul Alexandru ANDREI reacționează prompt în legătură cu recentul atentat al unui deținut la viața unui gardian din Penitenciarul Giurgiu! Care este propunerea sa…

Recentele evenimente petrecute, în prima zi a lunii iulie, în Penitenciarul de Maximă Siguranță Giurgiu, nu au rămas fără ecou în rândul decidenților.După cum ați aflat din paginile cotidianului nostru și respectiv de pe site-ul acestuia, în urmă cu câteva zile , un deținut, care era închis în regim de maximă siguranță, a atacat și amenințat, ajutându-se de o lamă de ras, un agent de securitate din cadrul Penitenciarului. Puțin a lipsit ca agentul să își piardă viața. Norocul său a fost acela că având o voce puternică, strigând după ajutor , colegul său a intervenit la timp, salvându-l și totodată imobilizându-l pe cel care tocmai atentatase la viața agentului de securitate.

În urma acestui incident ce se putea încheia dramatic, liderul de sindicat din cadrul Penitenciarului Giurgiu a reacționat prompt, dezvăluind cu o notă de protest, care sunt riscurile majore la care colegii săi sunt expuși moment de moment, 24 de ore din 24. Acesta a declarat totodată că va face apel la parlamentarii giurgiuveni pentru a-i sprijini în găsirea unor soluții pentru evitarea acestor riscuri, mărturisind faptul că demersurile lor de până acum către conducerea Penitenciarelor nu au fost luate în seamă.

Primul care a reacționat la evenimentele prezentate de către publicația noastră a fost deputatul Alexandru Andrei, membru în Comisia de de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, ce a răspuns imediat solicitării liderului de sindicat al Penitenciarului de Maximă Siguranță Giurgiu, Șerban Oprică, solictându-i urgent o întrevedere, în care să-i fie prezentate, fără ascunzișuri, toate pericolele și neajunsurile din Penitenciarul Giurgiu.

Tot cu această ocazie, deputatul social-democrat a declarat, pentru publicația noastră:

„Am citit cu interes şi îngrijorare materialele publicate de Jurnal Giurgiuvean pe tema incidentului petrecut la Penitenciarul Giurgiu în data 1 iulie, un incident care scoate la lumină problemele grave cu care se confruntă această unitate de elită a sistemului penitenciar din România. Am înţeles că, deşi vorbim de un penitenciar de maximă siguranţă, condiţiile de siguranţă ale agenţilor de pază de acolo sunt cele pentru un penitenciar obişnuit, ceea ce nu este deloc normal, conducând, la situaţii nedorite, ca cea înregistrată pe 1 iulie, când un deţinut a atacat un gardian. De aceea, am luat deja legătura cu liderul de sindicat şi cu conducerea Penitenciarului Giurgiu şi am stabilit, de comun acord, să ne întâlnim în câteva zile, pentru o discuţie deschisă, în care voi încerca sa aflu adevărul despre condiţiile în care lucrează agenţii din Penitenciarul Giurgiu, astfel încât, în calitatea mea de deputat de Giurgiu şi membru al Comisiei de Apărare, Ordine publică şi Siguranţă Naţională, să pot, la rândul meu, să fac cunoscute la nivelul factorilor de decizie aceste condiţii. Voi face toate demersurile ce îmi stau în putere pentru ca aceste condiţii să se îmbunătăţească, schema de personal să fie dimensionată corespunzător nivelului de maximă siguranţă din Penitenciarul Giurgiu şi, în final, agenţii de aici să îşi poată desfăşura activitatea în conditii de siguranţă 100%, beneficiind şi de o dotare corespunzătoare, având în vedere că aici sunt încarceraţi peste o treime din cei mai periculoşi deţinuţi din sistemul penitenciar din România”, a mai spus deputatul Alexandru Andrei.

