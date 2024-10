Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești celebrată la Giurgiu cu sprijinul producătorilor locali

Conform Legii nr. 168 din 2017, ziua de 10 octombrie este dedicată celebrării produselor agroalimentare românești. În acest context, Direcția Agricolă Giurgiu, sub coordonarea doamnei Petra Ochișor, organizează o serie de evenimente pentru a marca această ocazie importantă. Evenimentul central al zilei va fi organizat în Piața Volantă din centrul orașului, unde se așteaptă participarea a aproximativ 40 de producători locali. Petra Ochișor, directorul Direcției Agricole Giurgiu, a explicat că manifestările din această zi au fost gândite pentru a sprijini atât producătorii, cât și comunitatea locală: „Fiecare instituție publică și autoritate poate organiza evenimente în această zi. Am ales Piața Volantă deoarece oferă o platformă accesibilă producătorilor locali să își expună și să își valorifice produsele, într-un context accesibil și vizibil pentru consumatori.” Programul evenimentului va începe dimineața, la ora 7:30, și va continua până când producătorii își vor epuiza stocurile. Pe lângă diversitatea produselor prezentate – de la legume și fructe, la miere, dulcețuri, conserve și produse din lavandă – atmosfera va fi completată de prezența ansamblurilor locale, oferind un cadru festiv și plăcut pentru vizitatori. „Este un eveniment în care îmbinăm utilul cu plăcutul. Producătorii locali au nevoie de promovare, iar această zi le oferă ocazia de a-și prezenta produsele într-un mod economic avantajos. Vom avea prezenți și copiii din cadrul asociației ‘Șoaptele Îngerilor’ din Vărăști, care, alături de părinții lor producători, aduc o notă aparte evenimentului,” a adăugat Ochișor. Deși evenimentul este unul tradițional, participanții sunt încurajați să fie prezenți pe baza unui sistem de rotație, astfel încât fiecare cooperativă sau grup de producători să își poată prezenta produsele într-un mod eficient. Printre cooperativele care și-au confirmat participarea se numără „Gust din gusturi giurgiuvene” și „Grădina noastră din Vărăști”. Piața Volantă este cunoscută pentru diversitatea produselor oferite de producătorii locali, iar această ediție se anunță a fi la fel de bogată: „Vom avea legume, fructe, sucuri, conserve, miere și multe alte produse tradiționale. De asemenea, este sezonul mustului, iar producătorii din zonele viticole, precum Greaca, sunt așteptați să aducă must proaspăt”, a subliniat directorul Direcției Agricole Giurgiu. Evenimentul din 10 octombrie continuă tradiția sărbătoririi produselor românești la Giurgiu, oferind o platformă pentru producători și o oportunitate pentru consumatori de a se bucura de produse locale proaspete și autentice. (Jurnal)