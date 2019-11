Într-o scrisoare adresată președintelui Klaus Iohannis, după primul tur al alegerilor, Viorica Dăncilă îi cere acestuia o dezbatere electorală înainte de turul II al prezidențialelor.

Viorica Dăncilă s-a hotărât să îi trimită o scrisoare preşedintelui Klaus Iohannis în care să îi ceară în mod oficial o dezbatere electorală înainte de turul II al alegerilor prezidenţiale.

Încă din campania electorală Viorica Dăncilă a cerut o dezbatere cu Iohannis, însă acesta nu a dat niciun răspuns. Dacă echipa de campanie al lui Klaus Iohannis va accepta, urmează să se pună la punct detaliile, informează antena3.ro.

„Trebuie să spunem ce am făcut, Klaus Iohannis să spună ce a făcut în cei cinci ani de mandat, eu să spun ce am făcut în cei 1 an şi 9 luni de mandat, şi ce avem de gând să facem pentru români. Dl Iohannis se adresează doar PNL, celor care au galben în inimă să spun aşa. Important pentru mine este să nu duc lupta împotriva unui partid, cum face Klaus Iohannis, ci în numele tuturor românilor, în numele celor care cred că trebuie să înlocuim dezbinarea cu unitatea„- a declarat Viorica Dăncilă.

(Jurnal)