Duelul dintre cei doi candidați la președenția României, Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis, a continuat miercuri seara cu conferințe de presă la sediul fiecărui candidat, ce se găsesc, la nici un kilometru unul de altul.

Am văzut în această seară că domnul Iohannis a prins glas – și-a început fostul premier al României, dialogul cu presa. Am văzut probabil singura conferință de presă din mandatul de președinte – un moment de o aroganță monstruoasă și un dispreț pentru democrație și pentru români pe care cu greu putem să-l calificăm. Am văzut, dragi români, un președinte de țară care ne spune că singura lui realizare este faptul că a dat jos un guvern legitim, ales prin vot. Aceasta este performanța lui Iohannis –a mai spus Dăncilă.

Dialogul care a urmat a fost plin de atacuri ale liderului PSD la adresa Președintelui României.

Ea a punctat faptul că este normal, corect și democratic să existe o dezbatere directă, o confruntare de idei și programe între cei care vin și cer votul românilor pe 24 noiembrie – sugerând în continuare confruntarea lor într-o dezbatere publică, un lucru pe care l-a solicitat mare parte din jurnaliști în ultimele zile…

Dăncilă a insinuat și faptul că președintele le-ar fi mulțumit miercuri seară doar celor care l-au votat pe el, ignorându-i complet pe ceilalți români care au mers la vot, menționând faptul că numărul crescut al secțiilor de votare și votul prin corespondență sunt meritele Guvernului Dăncilă și nicidecum ale lui Klaus Iohannis.

Viorica Dăncilă nu a omis să sublinieze faptul că lui Klaus Iohannis îi este teamă de o confruntare directă cu președintele PSD: Iohannis fie se vede undeva în stratosferă, stăpân peste o Românie în care există doar PNL și votanții PNL, deasupra tuturor cetățenilor acestei țări și a votului exprimat de ei, deasupra celorlalți candidați și a viziunii lor, deasupra principiilor democrației și, așa cum deja știm, deasupra Constituției, fie se teme de o confruntare directă cu mine.

Totodată Dăncilă a mărturisit unul din adevăratele motive ale solicitării sale : Realitatea este că o astfel de dezbatere în fața tuturor românilor ar demonta imediat toată propaganda și toate atacurile mizerabile din ultimii ani la adresa mea și a Partidului Social Democrat. Probabil de aici acest refuz, pe care s-a tot chinuit să-l explice în mod ridicol și cu non-argumente până la acest moment.

Viorica Dăncilă a dat citire și listei cu teme pe care ar dori să aibă confruntarea cu președintele Iohannis, după ce i-a reproșat acestuia faptul că a stat mai mult în vacanță decât la muncă, amintindu-i de problemele avute în justiție legate de imobilele deținute, susținând astfel că președintele a sfidat deciziile Curții Constituționale, reproșându-i în același timp că nu și-a ținut promisiunile privind intrarea României în Schengen și ridicarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii.

Fostul premier a răspuns ulterior întrebărilor jurnaliștilor care nu au omis să o întrebe de unde are ceasul de firmă aparent extrem de scump, cu care s-a prezentat la conferință, și de ce acesta nu apare în declarația sa de avere.

În legătură cu glumele făcute pe seama ei despre abilitatea în ce privește limbile străine Viorica Dăncilă a spus, cu o undă de ironie : Într-o lună de zile o să ies și în primul discurs în limba engleză…Vorbesc limba engleză și înțeleg. Dar nu vorbesc de teama de a face greșeli. Mulți au vorbit în limba engleză și au vorbit împotriva României…

Liderul PSD și-a încheiat dezbaterea insistând ca președintele Klaus Iohannis să se întâlnească cu ea, „duminică, la televiziunea națională”, spunând că îi va trimite chiar și temele de discuție președintelui, pentru ca acesta să aibă timp „să pregătească niște răspunsuri ceva mai pertinente și mai consistente”.

