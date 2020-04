Conform cu decretul președintelui privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a altor decizii legislative, autoritățile publice au obligația de a acționa pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu coronavirus.

La Giurgiu, autoritățile locale, după cum spunea directorul Cancelariei Instituției Prefectului Județului, Vasile Mustățea, au conștientizat gravitatea situației și au acționat ca atare, cu o singură excepție: președintele CJ, Marian Mina. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute joi, 30 aprilie.

„Nu este în intenția mea de a intra într-o polemică politică cu dumnealui, dar trebuie să fac o serie de precizări, pentru ca giurgiuvenii să cunoască adevărul în legătură cu modul de finanțare a acțiunilor de prevenire și de acordare a asistenței medicale pentru persoanele testate și confirmate ca fiind infectate.

În ultima perioadă, a ieșit cu declarații în spațiul public, legate de redistribuirea unor sume de bani de la CJ către Spital. Realitatea este alta.

Redistribuirea s-a făcut, de fapt, astfel: pe 20.03.2020, Consiliul Județean a adoptat hotărârea nr. 12, prin care suplimenta sumele alocate inițial celor două unități spitalicești, pe care le are în subordine, cu 4.830.000 lei, din care puțin peste un milion, pentru funcționare, restul pentru dezvoltare. Cu toate că afirmă că banii au fost luați de la alte capitole, am verificat cu atenție bugetul CJ, am constatat că suplimentarea a fost de 17 miliarde lei vechi, sume găsite la venituri nefiscale – vânzări de bunuri și servicii. Eu acum am o suspiciune, deoarece nu există nicio hotărâre de vânzare a unui bun sau mai multe din domeniul privat al județului, nu există nicio procedură de licitație pe tema asta. Suspiciunea mea este că aceste venituri sunt, de fapt, inexistente. Chiar dacă ar începe acum procedura, se termină pandemia până termină el!

Efectiv, iată suma virată SJU: ianuarie: 127.330 lei, februarie: 0 lei, martie: 29. 477 lei, iar în aprilie, 1.295.866 lei. Din aceste sume, 100.000 au fost utilizați în luna ianuarie, pentru achitarea facturilor la energia termică, și peste 56.000 lei, decontarea transportului. Singura sumă alocată pentru pandemie este cea din luna aprilie.

Din datele furnizate de SJU, pentru combatere au fost achiziționate materiale, aparatură: 3.358.000 lei. Atenție! Sumele nu sunt alocate efectiv!” , mai declara Vasile Mustățea.

Totodată, acesta a mai afirmat că singura cerere de finanțare depusă de către Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, pentru materiale, dezinfectanți, medicamente etc pentru combaterea infectării cu SARS-CoV-2, este în valoare de 120 de milioane de lei vechi, nicidecum de zeci de miliarde, cum s-a exprimat, în spațiul public, președintele CJ.

„E vina mea sau a prefecturii? Nu cred. Este vina celor ce nu se organizează. Ne văităm că nu avem bani, dar banii stau și nu îi luăm”, a mai spus Vasile Mustățea.

(Jurnal)