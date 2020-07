După ploile intense, luna iulie vine cu un val de căldură şi cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius. Sudul ţării va fi pârjolit de arsiţă. Directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Elena Mateescu, spune că luna iulie va fi caracterizată nu doar de caniculă, ci și de vijelii şi căderi de grindină.

„Ne aşteptam la un an al extremelor meteorologice. După 8 luni de secetă, am avut 2 luni cu cantităţi abundente de precipitaţii. Săptămâna viitoare (săptămâna curentă – n.r.) va fi caniculă. Va fi un an al extremelor meteorologice”, a declarat Elena Mateescu, director ANM.

Săptămâna aceasta aduce primele zile de caniculă din această vară. „E posibil să avem 36, chiar 37 de grade Celsius”, a spus Elena Mateescu.

Specialiştii din cadrul Organizaţiei Meteorologice Mondiale estimează posibilitatea ca 2020 să se alăture seriei celor mai călduroşi ani din istoria măsurătorilor meteorologice.

„Şi în România, 2020 se poate alătura seriei anilor celor mai călduroşi ani din istorie. Anul 2019 a fost cel mai călduros din 1900 şi până în prezent. Am avut o vară 2019 a patra vară cea mai caldă din istorie, o toamnă 2019 cea mai călduroasă şi iarna 2019-2020 a doua iarnă cea mai caldă din istorie”, a spus directorul ANM.

2 iulie, prima zi de caniculă

Disconfort termic accentuat Joi, 2 iulie, conform ANM, vremea va fi călduroasă în aproape toată ţara, local caniculară în regiunile sudice, iar disconfortul termic va fi ridicat. În regiunile vestice şi nord-vestice şi în zonele montane instabilitatea atmosferică se va manifesta izolat ziua, dar pe arii extinse seara şi noaptea prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice şi condiţii de grindină. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar fenomene de uşoară instabilitate atmosferică vor fi posibile doar izolat. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, dar local şi temporar şi în regiunile estice şi sud-estice, în partea de sud-vest a teritoriului, dar şi în rest, asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 şi 36 de grade, iar cele minime între 12 şi 23 de grade. În Bucureşti se anunţă caniculă după-amiaza, când maxima termică se va situa în jurul valorii de 35 de grade şi disconfortul va fi accentuat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.

Vreme tot mai caldă în următoarele 2 săptămâni

În următoarele două săptămâni, vremea va deveni tot mai caldă în aproape toate regiunile, însă instabilitatea atmosferică accentuată va rămâne ridicată pe tot parcursul intervalului, în special în zonele montane, potrivit prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 29 iunie – 12 iulie.

În Banat, în prima săptămână, media temperaturilor maxime va avea variaţii între 28 şi 34 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în jurul datei de 2 iulie. Cele mai mici minime termice se vor atinge în prima dimineaţă din luna iulie, când media valorilor de temperatură se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cele mai mari, în 3 iulie, între 18 şi 20 de grade. În cea de-a doua săptămână media temperaturilor va fi puţin mai scăzută, cea a maximelor se va încadra între 26 şi 30 de grade, iar a minimelor între 14 şi 17 grade. Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilităţii atmosferice va fi mai ridicată la începutul intervalului şi după data de 1 iulie.

În Crişana, în prima zi de prognoză vremea va fi călduroasă, cu o medie a temperaturilor maxime de 32 de grade, iar în cea de-a doua se va răci cu aproximativ 5 grade, pentru ca, în următoarele două, să se revină la medii de peste 30 de grade. Zilele care vor urma vor avea medii ale maximelor termice, în general, între 26 şi 28 de grade. Media temperaturilor minime va avea variaţii mai mari tot în prima săptămână, când se va situa între 14 grade în data de 1 iulie şi 19 grade în 3 iulie. În cea de-a doua săptămână, media minimelor va oscila în general între 14 şi 16. Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilităţii atmosferice va fi ridicată în prima zi şi după data de 1 iulie.

În Transilvania, vremea va fi caldă, chiar călduroasă în prima zi, precum şi în jurul datei de 2 iulie, când media maximelor termice va depăşi 30 de grade. În restul intervalului aceasta se va situa în general între 25 şi 29 de grade. Cele mai mari minime vor fi la începutul intervalului, precum şi între 3 şi 5 iulie, când media lor va atinge 15 – 17 grade. În celelalte zile vor avea variaţii între 12 şi 15 grade. Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilităţii atmosferice va fi ridicată aproape în fiecare zi.

În Maramureş, media temperaturilor maxime va scădea de la 30 de grade în data de 29 iunie, până spre 26 de grade în 30 iunie, apoi va creşte din nou spre 31 de grade în 2 iulie. În zilele următoare, până la finalul intervalului de prognoză, aceasta va avea variaţii între 24 şi 28 de grade. Temperaturile minime vor fi ridicate la începutul intervalului, media lor situându-se în jurul a 17 grade, în 1 iulie va scădea cu 4 – 5 grade, apoi va reveni treptat la valori asemănătoare primelor zile. Din 5 iulie şi până la finalul intervalului de prognoză media minimelor termice va fi în general între 13 şi 15 grade. Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilităţii atmosferice va fi ridicată aproape în fiecare zi.

În Moldova, vremea va fi caldă, călduroasă pe arii extinse în 29 iunie, precum şi în 2 şi în 3 iulie, când temperaturile maxime vor depăşi 30 de grade. În restul intervalului media acestora se va situa în general între 27 şi 29 de grade. Temperaturile minime vor fi, în medie, între 16 şi 19 grade în prima săptămână, apoi se vor situa în jurul a 16 grade. Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilităţii atmosferice va fi ridicată în primele două zile şi după data de 3 iulie.

În Dobrogea, valorile termice nu vor avea variaţii semnificative, media maximelor termice vor oscila între 28 şi 32 de grade, iar cea a minimelor între 18 şi 22 grade Celsius. Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilităţii atmosferice va fi ridicată în primele zile ale intervalului şi după data de 3 iulie.

În Muntenia, vremea va fi călduroasă, cu o medie a temperaturilor maxime de peste 30 de grade. Cele mai ridicate valori se vor înregistra între 29 iunie şi 4 iulie, când media se va situa în jurul a 34 de grade. Minimele termice vor fi cuprinse, în general, între 16 şi 19 grade. Vor fi manifestări specifice instabilităţii atmosferice, pe suprafeţe mici, între 29 iunie şi 3 iulie, apoi pe arii extinse.

În Oltenia, până în data de 3 iulie, vremea va fi foarte caldă, cu o medie a temperaturilor maxime de 32 – 34 de grade, după care valorile termice maxime vor scădea uşor, iar media lor se va situa între 28 şi 31 de grade. Minimele termice vor fi cuprinse, în general, între 16 şi 20 de grade, cu cele mai ridicate valori între 3 şi 5 iulie. Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilităţii atmosferice va fi în creştere după data de 2 iulie.

La munte, media maximelor termice va avea variaţii între 19 şi 22 de grade, până în data de 3 iulie, apoi va fi în general între 17 şi 19 grade, iar minimele se vor situa între 9 şi 13 grade. Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilităţii atmosferice va fi ridicată aproape în fiecare zi. Digi24