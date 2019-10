Victor Ponta scrie, într-un mesaj postat pe Facebook, că nu va vota Guvernul Orban PNL, chiar dacă i s-ar face „dosar penal ca în 2015”.

Ponta afirma că în opinia sa Ludovic Orban nu va fi un premier bun, iar guvernul PNL nu va scoate ţara din criză.

„Ca și în Noiembrie 2015 ( Guvernul “Cioloș” ) Guvernul Orban o să treacă cu voturile celor de la PSD – toți cei care susțin PNL, cei care detestă social democrația și alegătorii de stânga vor fi fericiți/zgomotul celor care strigă cu toată puterea să se ridice de pe scaune Dancilă și gașca ei (foarte bine) ca să se așeze imediat pe acele scaune Orban & Co (foarte rău) acoperă tot – oamenii obișnuiți nu contează!

Am plecat în Noiembrie 2015 de la Palatul Victoria sperând sincer ca în locul meu să vină un Premier și un Guvern mai bun – când am văzut Guvernul “Cioloș” am fost dezamăgit și nu l-am votat (chiar dacă Dragnea a cerut parlamentarilor PSD să voteze) / și cred că am avut dreptate!

Ne intoarcem azi la situația din 2015 : am votat moțiunea contra Guvernului “Dăncilă” pentru că era nevoie absolută de o schimbare (din cu totul alte motive decât în 2015 – dar era nevoie) / ca și în 2015 propunerea făcută de Klaus Iohannis nu răspunde așteptărilor oamenilor – ci doar dorinței și așteptărilor sale ! Nu cred că Ludovic Orban este capabil să fie un bun Prim Ministru și nu îl voi vota (indiferent de presiunile, amenințările și jignirile primite) / nu cred că un Guvern PNL având o colaborare dubioasă și instabilă cu domnii Barna, Băsescu, Hunor, Tăriceanu, Borza s.a.m.d – va scoate țara din criză!

NU voi vota Guvernul Orban PNL – puteți să îmi faceți un nou dosar penal ca în 2015, puteți să dați drumul la robinetul de minciuni și amenințări online, puteți să cereți celor care apar la televizor și sunt plătiți cu sute de mii de euro din subvenția primită de Partide de la Buget – rezist!

Urez succes noului Guvern Orban ( Barna, Băsescu, Hunor, Tăriceanu, Borza) susținut pe sub masă de Viorica Dăncilă / eu nu cred însă că va fi eficient și nu voi gira această construcție!”, scrie liderul Pro România pe Facebook.