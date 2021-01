La ultimul dialog avut cu ing. Sorin Cepraga, directorul Uzinei Termoelectrica Giurgiu, furnizorul de energie termică în sistem centralizat din Municipiu, am fost curioși să aflăm care este stadiul furnizării apei calde menajere pentru populație.

Referitor la apa caldă considerăm că până acum este un semi-succes, să îl definesc așa… Nu este un succes deplin, pentru că nu am reușit să aducem la sistemul de termoficare centralizat atâția consumatori încât pierderile să fie mai mici decât sunt în prezent, la momentul furnizării apei calde – menționa directorul Termoelectrica.

Sistemul fiind un sistem mare, centralizat, trebuie să avem un minim de consumatori ca pierderile să fie acceptabile pe perioada de vară și să fie compensate cu perioada de iarnă, când prețurile la căldură sunt mult mai mari și costul ei poate să fie suportabil pentru consumatori.

Întrebat cum stă cu încasările de la abonații casnici, ing. Sorin Cepraga ne-a spus:

În privința încasărilor, începând de acum trei, patru ani, am primit un ajutor din partea statului, a legiuitorului, în sensul că nu mai trebuie să mai mergem în instanță cu rău platnicii. Putem deja să băgăm în executare facturile care se emit și această perioadă de recuperare a creanțelor, de la factuare, trecând peste perioada de scadență. Și astfel, în două, trei luni după această perioadă, banii se pot încasa, mergând rapid la executor. În acest mod putem să îi încasăm mult mai repede decât dacă am fi apelat la vechea procedură – ne-a mai precizat directorul Uzinei Termoelectrica Giurgiu, Sorin Cepraga.

(Jurnal)