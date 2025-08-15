Un tânăr din Gostinu a murit într-un accident rutier produs astăzi dimineață.

Vineri, 15 august, ora 09:50, pe DJ 507, în afara localității Gostinu, județul Giurgiu, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu decesul ununui tânăr.
Din primele cercetări, a reieșit faptul tânărul de 17 ani, din municipiul Giurgiu, în timp ce conducea o motocicletă, nu ar fi adaptat viteza în curbă și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de către un tânăr, de 22 de ani, din localitatea Gostinu.
În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat rănirea conducătorului auto și decesul tânărului de 17 ani.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.
Sursa: IGSU Giurgiu