La finele săptămânii trecute am primit vizita unuia dintre experții de top ai României și totodată ai lumii în ceea privește managementul deșeurilor reciclabile, Marius Marinoff, membru fondator al Asociației pentru Reciclarea și Managementul Integrat al Deșeurilor (ARMID). Un ONG ce își propune, după cum am aflat de la oaspetele nostru, diminuarea prin suport legal, tehnic și comercial a deșeurilor depozitate la groapă, până în 2030, o diminuare de până la maxim 5%, cu o recuperare materială de 55% din totalul deșeurilor municipale generate.

Posesor al unui CV impresionant, Marius Marinoff ne-a creionat câteva din planurile sale și ale ONG-ului pe care îl reprezintă. Foarte apreciat în afara țării Marius Marinoff a reușit în 2010 să construiască prima stație de sortare deșeuri amestec. Ulterior a inventat prima sită care avea capacitatea să curețe gunoiul de cel organic, o instalație pe care n-o inventase nimeni, niciunde până atunci. A reușit să convingă chiar niște producători mari de utilaje să-și modifice tehnologia și astfel a inventat primul sistem de separare a deșeurilor, pe care a avut șansa să-l pună la dispoziția unui șeic din Dubai, la o expoziție la care conceptul Marinoff a fost folosit pentru managementul deșeurilor de acolo. În 2018 când România a preluat președinția Consiliului Rotativ în Consiliul Europei a fost numit consultant al ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu iar în 2019 a reprezentat Consiliul Europei la negocierile din 2019 pe schimbări climatice de la Tokio.

Acolo am aflat că al treilea vinovat pentru problemele mari ale planetei sunt gropile de gunoi care emit CH 4 (metan) gaz cu efect de seră. La o tonă de metan emis, echivalentul este de 100 de tone de CO 2, emis în atmosferă. Ca expert în managementul deșeurilor am înțeles însă că lucrurile erau foarte grele și periculoase – ne spunea Marinoff.

Împreună cu un prieten foarte bun, sârbul Dragan Ianoșevici, fiul președintelui Mișcării vlahe și, totodată, reprezentantul minorității române din Serbia, cei doi au fondat acest ONG care promite să aducă profit nu numai orașului și județului Giurgiu, dar și cetățenilor Municipiului.

O colectare separată a deșeurilor înseamnă niște saci care să aibă pe ei, un mesaj clar, așa cum se face pe un flaier, pe un material promoțional, ca oamenii să citească pe sacul pe care-l primesc exact ce au de făcut, nu să îl ia ca pe o hârtie pe care o citesc o dată și apoi o aruncă – ne explica Marius Marinoff.

Trebuie înțeles că astăzi, se renunță tot mai des la colectarea stradală, la punct fix, în containere, în toată Europa, pentru că este nefuncțională. Asta pentru că nimeni nu știe cine și ce aruncă acolo, al cui e gunoiul, căci pe nimeni nu interesează – mai preciza acesta.

Asociația ARMID, împreună cu INFO Cons, Asociația pentru Protecția Consumatorului și Ministerul Educației, lansează totodată în luna septembrie ”Olimpiada colectării separate” care are o fază școlară doar pentru clasele 1-8. Copiii vor fi premiați în funcție de procentul de colectare (hârtie, sticlă, plastic, carton). Va urma un concurs județean, apoi unul regional, altul interregional și în sfârșit unul național. Premiul 1 va consta într-o excursie de o săptămână în Bruxelles pentru toți câștigătorii, cu vizitarea CE și a muzeului reciclării; Premiul 2 – o excursie în Delta Dunării; Premiul 3 – o excursie într-o zonă rezervată. Care este scopul nostru? Noi știm că cel mai bun avocat al colectării separate este copilul, care vine acasă și spune părinților că el a învățat la școală despre faptul că deșeurile trebuie puse de-o parte, nicidecum, aruncate. Copilul devine în acest mod, indirect, un membru al ONG-ului nostru, salvând, în mod real, LUMEA. Nu sunt cuvinte prea mari…menționa Marius Marinoff

Iată câteva din lucrurile ce urmează a fi realizate de Asociația ARMID, datorită sistemului reciclării separate a deșeurilor, ce va fi implementat în foarte scurt timp și la noi în Municipiu, după cum ne asigura mentorul acestui proiect, Marius MARINOFF.

(Jurnal)