Un al doilea cimitir privat va fi amenajat în Giurgiu, demonstrând că moartea devine pentru unii o afacere profitabilă!

Macabru sau nu, am spune că moartea este o afacere din ce în ce mai profitabilă pentru unii, dovadă fiind cererile firmelor care au solicitat aviz pentru prestarea de servicii funerare în municipiu, mai precis trei noi firme în acest domeniu, alături de un om de afaceri local ce dorește să realizeze un nou cimitir privat. Viitorul proprietar al acestuia, pe nume Buturugă Dorel, este din localitatea Vărăști, județul Giurgiu și deține un teren pe Strada Comana, nr. 2, acolo unde se va construi noul cimitir privat. Cimitirul va fi relativ amplasat în apropierea Cimitirului „Smârda”, pe o suprafață de 11.372 mp. Cu această ocazie am luat toți la cunoștință, alături de consilierii locali, de o adresă în care Buturugă Dorel era înștiințat că în cimitirele Municipalității nu mai sunt sunt locuri de înhumare, o precizare făcută recent și de către cotidianul nostru. Altfel spus, viitorul patron de cimitir a fost informat indirect, că investiția sa pare de pe acum o afacere profitabilă, ținând cont, așa cum se menționa anterior, de criza locurilor de înhumare, administrată de Municipalitate. Deși (pe surse) am aflat că în ședința Consiliului local a fost omisă viza Comisiei Juridice, totuși consilierii PNL și cei de la AUR au votat amenajarea noului cimitir. (Jurnal)