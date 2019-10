Ani de-a rândul, în luna octombrie s-au sărbătorit Zilele Recoltei. Locațiile în care s-a derulat sărbătoarea au fost diferite: Piața Centrală (de cele mai multe ori), Piața de Gros de la marginea orașului (în câteva rânduri, puține la număr, din lipsa transportului până la locație). Astfel că, de câțiva ani, s-a revenit la organizarea sărbătorii recoltei în Piața Centrală.

Și anul acesta, în parcarea adiacentă Pieței, organizatorii (Primăria Municipiului Giurgiu în colaborare cu Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Giurgiu, Instituția Prefectului Județului Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu) au oferit producătorilor giurgiuveni posibilitatea de a-și prezenta marfa.

Apicultori și agricultori s-au reunit în spațiul special dedicat lor, oferind giurgiuvenilor produse proaspete și de calitate.

Printre expozanți (dacă îi putem numi astfel), au putut fi zăriți și reprezentanți ai Parcului Natural Comana, care au venit special la Giurgiu cu legume din zonă și cu producția de miere naturală.

Anul acesta, pe 10 octombrie, zi declarată din 2017 „Ziua națională a produselor agroalimentare românești”, producătorii s-au reunit pentru noua ediție a ceea ce se vrea a deveni un festival al produselor românești.

În prezența primarului Nicolae Barbu, a directorului Direcției pentru Agricultură Județeană Giurgiu – Petra Ochișor, a reprezentanților Consiliului Județean și ai Instituției Prefectului, s-a inaugurat ediția cu numărul trei a Zilelor Naționale ale Produselor Agroalimentare Românești, eveniment consacrat promovării produselor agroalimentare româneşti şi câştigării încrederii consumatorului, în conformitate cu prevederile Legii 168/2017.

„Cu siguranță, acest eveniment este unul care nu mai lasă loc de discuții cu privire la calitatea produselor agroalimentare românești. Cu sprijinul conducerii Primăriei Giurgiu, al Consiliului Județean Giurgiu sau Prefecturii, am reușit organizarea acestui eveniment, și vă mulțumim pentru efortul depus, de a fi alături de noi”, a precizat, în deschiderea evenimentului, directorul DAJ Giurgiu, Petra Ochișor.

La rândul său, și primarul municipiului, Nicolae Barbu, a declarat:

„În primul rând vreau să felicit Ministerul Agriculturii și Direcțiile Județene pentru Agricultură pentru această inițiativă (…) Avem produse bune, tradiționale, produse bio și de cele mai multe ori vin pe piață produse care sunt dubioase sau necertificate care acoperă tot ce înseamnă piață națională de legume și fructe. În al doilea rând aș vrea să felicit toți acești truditori ai pământului care an de an vin în fața noastră cu o ofertă cât mai bogată și prezintă mărfuri foarte bune (…) Acești agricultori merită tot respectul nostru. Munca lor de zi cu zi, de dimineață până seara se materializează în aceste produse care se regăsesc pe galantarele pieții centrale din Giurgiu și care își așteaptă cumpărătorii, uneori mai pretențioși, alteori mai supărați din cauza prețurilor, dar orice lucru are valoare lui, și cu cât produsul este mai bun și prețul este pe măsură”.

Potrivit legii amintite, prin produs agroalimentar românesc se înţelege produsul obţinut pe teritoriul naţional din materii prime de bază provenite în proporţie de 100% din fermele din România şi care are inscripţionat pe etichetă drapelul ţării noastre.

Tot în perioada 10-12 octombrie 2019, un eveniment similar are loc în centrul orașului Bolintin Vale, organizat de Pimăria orașului Bolintin Vale în colaborare cu Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Giurgiu, Instituția Prefectului Județului Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu.