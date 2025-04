Târgul de Paște de la Călugăreni: îmbunătățiri semnificative pentru o organizare deosebită

Primarul comunei Călugăreni, Dumitru Iordache, a anunțat că anul acesta târgul de Paște va fi unul cu totul special, față de edițiile anterioare. Într-o discuție recentă, acesta a detaliat câteva dintre schimbările importante care vor avea loc în organizarea evenimentului și îmbunătățirile infrastructurii destinate comercianților și vizitatorilor. Printre cele mai importante noutăți se numără modernizarea halei de târg, care a fost deja amenajată pentru a asigura condiții mai bune pentru comercianți și pentru produsele perisabile, precum brânza, carnea sau laptele. Primarul a subliniat că, deși mai sunt câteva dotări de făcut – precum instalarea unor lăzi frigorifice și a unor aparate de aer condiționat – hala va fi complet funcțională și autorizată pentru a asigura siguranța alimentelor. De asemenea, un medic va fi prezent permanent în târg pentru a monitoriza starea de sănătate a comercianților și vizitatorilor. În plus, au fost construite grupuri sanitare moderne și vestiare pentru comercianți, iar autoritățile locale au investit și în parcare, pentru a facilita accesul și stationarea vizitatorilor. „Am adus piatră și am făcut locuri de parcare, astfel încât toți cei care vin la târg să aibă un loc unde să-și lase mașinile„, a declarat primarul. De asemenea, pentru a preveni aglomerația și a asigura o gestionare mai bună a fluxului de persoane, va fi instalată o barieră de control la intrarea în târg, iar vizitatorii vor plăti o taxă de intrare, care va contribui la finanțarea îmbunătățirilor. Primarul Iordache a explicat că, deși în trecut târgul s-a desfășurat mai simplu, în acest an autoritățile locale au planificat o organizare mai strictă, pentru a evita incidentele și pentru a asigura siguranța cetățenilor. În acest sens, vor fi prezenți mai mulți agenți de ordine și autoritățile locale colaborează cu poliția și jandarmeria pentru a menține ordinea în timpul evenimentului, care se așteaptă să atragă un număr mare de vizitatori. În ceea ce privește alte investiții importante pentru comunitate, Dumitru Iordache a menționat că se află în derulare un proiect major de construcție a unei noi școli în localitate, care va beneficia de un lift exterior și va respecta cele mai moderne standarde. De asemenea, s-a discutat și despre proiectele de infrastructură, precum asfaltarea unor drumuri și amenajarea unor zone inundabile, care au fost întâmpinate cu dificultăți birocratice. Târgul de Paște de la Călugăreni promite să fie o manifestare cu mult mai multe facilități și o organizare mai bună decât în anii trecuți, iar primarul Iordache speră ca vizitatorii să aprecieze îmbunătățirile aduse. (Carmen JIPA)