Dintr-un studiu global ”Kaspersky” a c rezultat că mai mult de o treime (35%) dintre persoanele de peste 55 de ani au dificultăți cu tehnologia, solicitând a des sprijinul copiilor lor. Vezi ce se întâmplă în România…

La noi în țară , procentul celor care admit acest lucru este sub media europeană, de 23%, iar cei care își ajută rudele mai în vârstă sunt recompensați cel mai adesea cu o vorbă bună, dar și cu mâncare gătită. Sondajul online a fost realizat pe un eșantion de 11.000 de utilizatori din 13 țări, printre care și România, având cote reprezentative la nivel național pentru fiecare categorie de sex, vârstă și regiune. Generația părinților se îndreaptă automat către membrii mai tineri ai familiei pentru toate formele de suport tehnic, ceea ce duce la rugăminți de genul: „Poți să… repari Internetul?”, „… să-mi arăți cum să încarc ceva în cloud?” sau „… să îmi securizezi aplicația bancară?”.

Într-un moment în care generația tânără încearcă să-și cumpere o casă, să aibă copii sau să avanseze în carieră, cerințele repetate ale membrilor familiei , copleșiți de noutățile tehnologiei , mulți dintre ei, total neinformați , de a le oferi suport tehnic gratuit pot fi un pic prea mult.

În România, doar 11,5% dintre mileniali ( tineri născuți în perioada anilor ’80 şi ’90, generaţie cunoscută şi sub denumirea de generaţia Y n.red.), își evită rudele care le-ar putea solicita asistența. În schimb, mai puțin de jumătate dintre ei se simt obligați să îi ajute – 48%, arată datele studiului. Având în vedere că jumătate (52%) dintre persoanele de peste 55 de ani admit că nu au cunoștințe despre tehnologie, patru din zece (41%) le telefonează copiilor sau altor membri mai tineri din familie pentru asistență IT de la distanță. În România, 66% dintre respondenții pricepuți la tehnologie declară că membrii mai în vârstă ai familiei le cer sprijinul, iar 29% dintre respondenți, că aceste solicitări au un caracter recurent. Un uimitor procent global de 18% dintre respondenți simt mai mult lipsa suportului tehnic al copiilor decât companiei lor atunci când nu sunt în preajmă. Și, în dorința lor de a obține ajutor din partea membrilor familiei, 15% dintre cei de peste 55 de ani chiar i-au mituit în acest scop.

Cu ce este înlocuită ”mita” apentru ajutorul IT , oferit rudelor

În România, „mita” lipsește în cazul a 22% dintre respondenți, care afirmă că nu primesc nimic în schimb, dacă își ajută rudele și prietenii în vârstă în probleme de tehnologie, iar dacă primesc ceva, este vorba de mâncare gătită (24%) sau de o vorbă bună/ un compliment (43%). Nu toată lumea a crescut cu tehnologia, așa că generația mai în vârstă nu are cum să se simtă la fel de confortabil să o folosească precum milenialii sau nativii digitali, explică Bogdan Pismicenco, Territory Sales Manager România, Bulgaria și Republica Moldova, dar vrem ca toată lumea să se bucure de oportunitățile pe care tehnologia le poate aduce în viața noastră și ne angajăm să le oferim tuturor informațiile necesare pentru aceasta. Cunoștințele potrivite le vor permite utilizatorilor de toate vârstele să-și desfășoare încrezători activitățile online și să aștepte cu optimism ceea ce va aduce viitorul.”

Dependența de cei tineri

Dependența de cei tineri, care sunt ”eroii” suportului tehnic, afectează relațiile de familie și chiar obiceiurile de face daruri. Aproape o treime (30%) evită cumpărarea de cadouri care au legătură cu tehnologia pentru membrii mai în vârstă ai familiei, deoarece știu că ei vor fi aceia desemnați să le instaleze. În România și, în general, în țările sud-est europene, procentul celor care afirmă acest lucru este mult mai mic: între 17% (România și Slovacia), 14% – Ungaria și 9% – Cehia.

„Creșterea dramatică a tehnologiei în mașinile, birourile și mediile noastre sociale a provocat toate generațiile să învețe continuu cum să beneficieze de ele”, adaugă Kathleen Saxton, psihoterapeut. „Cei aflați în a doua jumătate a vieții pot găsi schimbările copleșitoare și, de multe ori, se tem să nu fie înșelați, expuși sau vizați cumva prin intermediul tehnologiei – și adesea milenialii sunt nevoiți să le vină în ajutor. Fiind înarmați cu mai multă cunoaștere, s-ar putea ca toți să resimțim criza existențială mai puțin și

(Jurnal)