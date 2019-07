Descrierea companiei

Suntem o companie aflată la început de drum, parteneră NASA. Ne-am fondat în 2019 după ce am observat că nu prea mai e loc de trai pe pământ, că anotimpurile nu se mai respectă. În plus, în metrourile spre Pipera nu prea mai e loc și de prietenie nu prea mai poate fi vorba. Descoperirea apei sub formă înghețată pe Marte ne-a dat speranțe mari că putem avea birourile acolo. Valorile noastre sunt: libertate și fraternitate pe Marte!

Adresa: 14.5°S, 175.4°E”