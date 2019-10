Le-ai observat si tu pe ghiozdane, nu-i asa? Ai crezut ca au un rol decorativ? Ei bine, peticele in forma de diamant aveau un rol foarte important in momentul in care au fost create.

„Inițial, când au fost create primele rucsacuri, peticele au fost introduse pentru ca alpiniștii să-și agațe de ele topoarele pentru gheață”, au spus producătorii unui celebru brand de ghiozdane.

Așadar, ele sunt cusute acolo pentru a permite agățarea unor obiecte suplimentare, care nu mai au loc înăuntru, trebuie sa fie la îndemână sau au o formă mai deosebită.

„Acum, le-am păstrat mai mult un omagiu față de întrebuințarea originală”, a adăugat bărbatul, care a specificat că ar putea să fie folosite și acum pentru prinderea unor obiecte mai mici.