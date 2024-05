Senatorul Toma PETCU le reproșează adversarilor politici că au ajuns, până acolo încât să îi intereseze cu ce se îmbracă el și familia sa!…Ce le-a solicitat parlamentarul giurgiuvean?

La ultima conferință de presă a PNL Giurgiu, Senatorul Toma Florin PETCU, s-a arătat intrigat de faptul că pe unele medii de socializare o parte dintre adversarii săi politici, sunt extrem de interesați, în ultima perioadă, de vestimentația acestuia și a familiei sale. „Am rugămintea către toți competitorii mei politici și în special către cei de la PSD, care, am văzut că mai nou, sunt foarte preocupați de vestimentația mea și a familiei mele, să se uite în declarațiile mele de avere din perioada 2009-2010-2011-2012-2013, când pe un an de zile, nivelul salariului meu din privat – pentru că unii dintre noi au mai lucrat și în privat, nu am lucrat toată viața la stat să tăiem bilete – acoperă salariile pe care ei le-au încasat pe un mandat de deputat sau de primar și așa mai departe… Toate aceste lucruri pe care le am, sunt din muncă cinstită și pentru că de multe ori, ca să pot să exercit o funcție, fie în privat, fie la stat, am făcut niște sacrificii… Cu alte cuvinte tuturor acestor dezbateri publice, pe care uneori și le asumă chiar candidații PSD, mi se pare normal să le răspund. Cu siguranță, dacă ele ar fi aparținut altcuiva din mediul on line sau de pe un cont fals, nu aș fi reacționat în niciun fel… Dar eu cred că pot justific ce am pe mine…Nu știu dacă domnii din PSD sau în special candidatul lor la Consiliul Județean Giurgiu, poate să justifice cu ce este îmbrăcat…!” – a mai menționat senatorul Toma PETCU. (Jurnal)