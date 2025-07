Senator Gabriela HORGA: „84% dintre elevii care s-au prezentat, în județul Giurgiu, la Evaluarea Națională, au luat medii peste 5…!”

84% dintre elevii care s-au prezentat, în județul #Giurgiu , la Evaluarea Națională, au luat medii peste 5, înainte de contestații. Județul Giurgiu este pe locul 13 la nivel național în ceea ce privește procentul mediilor peste 5! De exemplu, în comuna Clejani, rata de promovare este acum de 100%, o localitate unde primarul Florin Nidelea se luptă pentru a obține fonduri pentru educație. La fel, alte 18 școli din comunele din județ… Felicitări tuturor!

În 2020, când am candidat prima dată la Parlament, rata de promovare la noi în județ era de 60,3%. De atunci, an de an, întreaga echipă liberală a făcut din educație o prioritate la nivel județean.

Din ce în ce mai mulți dintre elevii din județul Giurgiu înțeleg că promovarea acestui examen important reprezintă primul pas pentru a-și construi viitorul. Mulțumiri cadrelor didactice pentru implicarea în pregătirea tinerilor pentru acest examen esențial. Felicitări și părinților care sprijină activ parcursul educațional al copiilor. Felicitări fostului inspector școlar general, Ion Ghimpețeanu!