O ordonanță care va intra în vigoare în 2021 ar putea obliga școlile de șoferi să aibă o rată de promovare a elevilor de 40% în primul an, în condițiile în care media actuală este de 25%. Statistica arată că România are cea mai mare rată a mortalității rutiere din Uniunea Europeană, cu 96 de decese la un milion de locuitori. Dublu față de media europeană! Instructorii auto cu peste 40 de ani vechime spun că orele prevăzute de lege sunt insuficiente. În plus, emoțiile examenului îi pot încurca inclusiv pe elevii bine pregătiți, care ajung să îl dea de câteva ori până îl iau.

(Jurnal)