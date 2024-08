Școala în siguranță și investiții majore: Planurile ambițioase ale primarului din Ghimpați pentru viitorul comunei

Într-o discuție recentă cu viceprimarul comunei Ghimpați, Lazăr Marian, acesta a oferit detalii despre proiectele în curs și planurile pe care administrația locală le are pentru dezvoltarea infrastructurii și asigurarea condițiilor optime pentru elevii și locuitorii din comună. Unul dintre obiectivele principale ale administrației locale este finalizarea lucrărilor de renovare și modernizare a școlilor din comună înainte de începerea noului an școlar. Viceprimarul Lazăr Marian a subliniat importanța acestui aspect, declarând: „Când vin elevii, trebuie să găsească totul făcut, să nu mai fie nevoie de lucrări pe aripi de clădiri sau prin curte, unde copiii se joacă. Nu vreau să amestecăm două lucruri total diferite. Copiii trebuie să se joace în liniștea lor, fără să existe riscul unor accidente din cauza utilajelor de construcție.” Acesta a precizat că, dacă lucrările nu vor fi finalizate complet până la începutul școlii, va prefera să amâne redeschiderea unităților de învățământ unde se fac lucrările până în primăvară, pentru a evita orice risc pentru siguranța elevilor. În afara preocupărilor legate de educație, comuna Ghimpați se află în plin proces de dezvoltare a infrastructurii de bază. Viceprimarul a anunțat că în toată comuna există cinci școli și trei grădinițe, dintre care doar în Valea Plopilor acestea sunt situate în aceeași clădire, în rest fiind separate. Printre proiectele aflate în derulare, Lazăr Marian a menționat: „Avem scoase la licitație lucrările pentru finalizarea canalizării la Ghimpați și extinderea acesteia. De asemenea, vom face un nou foraj pentru a asigura aprovizionarea constantă cu apă și o stație nouă de tratare a apei potabile. Acum urmează să se facă licitația.” Aceste investiții sunt esențiale pentru asigurarea unor condiții de trai mai bune pentru locuitorii din Ghimpați și pentru dezvoltarea sustenabilă a comunei. Proiectele demarate de administrația locală din Ghimpați, sub conducerea viceprimarului Lazăr Marian, reflectă o viziune clară și bine structurat pentru dezvoltarea comunității. De la modernizarea infrastructurii școlare, până la asigurarea resurselor de bază, toate aceste inițiative au ca scop creșterea calității vieții pentru locuitorii comunei și crearea unui mediu sigur și propice pentru educația copiilor. (Jurnal)