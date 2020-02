De curând, pe site-urile de socializare a „bântuit” un material menit să aducă frisoane reci celor direct implicați: din cauza unor comande politice, sute de copii și bătrâni, care depindeau de hrana furnizată de o firmă de catering (neagreată, se pare, de Prefectura Giurgiu) riscă să rămână flămânzi. Ceea ce uită, însă unii, este faptul că, în urmă cu circa 10 ani, la comanda județului, se afla tocmai cel care astăzi ocupă funcția de secretar de stat în Ministerul Mediului), Dumitru Beianu, pe atunci președinte al Consiliului județean Giurgiu.

Același Dumitru Beianu care prin vocea blogurilor , reia – fără să înțeleagă problemele pe care le-ar putea genera – un scandal ce a ținut prima pagină atât în presa națională, cât și în cea internațională (cazul a fost analizat chiar și de jurnaliștii de la BBC!): modul cum erau tratați asistații Direcției Generale de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Giurgiu. Adică, fără hrană, bătuți, înjurați, înjosiți, aspecte care nu prea se mai întâmplă astăzi…

Iată un fragment din ce scria, la vremea respectivă (4 Februarie 2010) presa ,despre condițiile și activitatea din cadrul instituției mai sus menționată și care era opinia președintelui CJ, Dumitru Beianu, material intitulat „Când autorităţile nu-şi iau pastilele” ( autor IONELA GAVRILIU):

(…) La Bolintin Vale, în urma unui scandal de presă din 2007 care dezvăluia cum sunt îngrijiţi bolnavii, directoarea centrului Lucreţia Iancu a fost demisă. Demisă pentru incompetenţă, a fost apoi avansată consilier principal la Autoritatea Naţională a Persoanelor cu Handicap (ANPH). În 2009, o profesoară bolnavă de schizofrenie a fost omorâtă în bătaie de două îngrijitoare. DGASPC Giurgiu a dat în judecată 8 îngrijitori care au fost de gardă în zilele de agonie ale femeii. Dar, dacă îngrijitori câştigă procesul, se întorc „la treabă”. În septembrie anul trecut, un alt incident a fost muşamalizat: o femeie de 60 de ani, bolnavă de schizofrenie paranoidă, a suferit arsuri grave prin expunere la foc deschis în incinta centrului.



Un reportaj al televiziunii britanice BBC, realizat în decembrie 2009 în cele două centre din Giurgiu, a scos din nou mizeria de sub preş (…)



Pe 22 decembrie vin în control ANPH, ANPDC şi Inspecţia Socială. S-a constatat, în primul rând, că reprezentanţii televiziunii britanice au intrat în centre fără acordul scris din partea DGASPC. „Iniţial, am crezut că sunt irlandezii de la o fundaţe cu care colaborăm şi au zis că vor să intre să dea nişte cadouri de Moş Nicolae. Li s-a interzis să filmeze, dar au avut cameră ascunsă”, precizează şefa de centru de la Cărpenişu, dr. Clemi Scarlat. „Ne-am îngrozit când am văzut ce spuneau. Avem 85 de beneficiari de care au grijă 68 de oameni. Nu e niciun copil la noi. E o fetiţă care face 18 ani în februarie, dar a fost mutată aici cu recomandarea medicilor, că îşi face şi sieşi rău, şi le făcea şi celorlalţi copii cu care stătea în casa de tip familial”, spune doctorul.

Şi cei de la Bolintin au de contestat mai multe aspecte prezentate în film. „Picioarele acelea roşii sunt ale unui beneficiar ce suferă de tromboză şi nu se deplasează. Stătea în picioarele goale pentru că era foarte cald, nu cum au zi ei, că era frig. Cât despre cei 15 din baraca de lemn, acolo e o clădire unde îşi petrec timpul iarna”, explică şeful interimar al centrului Bolintin, Vale Alexandru Gheorghe. Şi aici e o singură tânără care împlineşte 18 ani în primăvară, aşa că nu înţelege de unde a apărut informaţia că în centru ar fi mulţi copii laolaltă cu adulţi.



REALITATEA AUTORITĂŢILOR



Pe baza declaraţiilor şi a rapoartelor celor de la centre, DGASPC Giurgiu încearcă să demonteze reportajul BBC: beneficiarii primesc mâncare suficientă, dovadă sunt meniurile elaborate şi aprobate de medici, spaţiul este încălzit, la Bolintin fiind o centrală termică şi calorifere în toate spaţiile, iar la Cărpenişu sobele au fost curăţate la începutul iernii (…)

Însă Inspecţia Socială arată că DGASPC Giurgiu nu a făcut chiar tot ce-i stătea în putere să schimbe situaţia în cele două centre şi recomandă desfiinţare lor până în august anul acesta: „Din verificarea documentaţiei existente în cadrul centrelor, reiese că DGASPC Giurgiu a transmis fragmentar centrelor sus menţionate rapoartele de inspecţie, deoarece acestea nu conţineau planurile de propuneri şi recomandări ale echipei de inspecţie în privinţa situaţiilor constatate”, se precizează în raportul realizat ca urmare a inspecţiei din noaptea de 22 decembrie.



Directoarea DGASPC Giurgiu spune că centrele arată cum arată pentru că sunt „în curs de închidere şi nu s-au mai făcut investiţii. Am dispus în urma reportajului BBC o anchetă administrativă, dar e suspendată pentru că am înţeles că s-a dat ordin să fiu destituită. Am făcut controale, am dat sancţiuni, 84 numai la Bolintin anul trecut. Pentru formarea personalului n-am primit niciun ban şi cu toate astea am făcut formare şi specializări cu fundaţii străine. Beneficiarii au norma de hrană pe zi de 8,3 RON. Cum să faci 3 mese pe zi şi două gustări din banii ăştia? Şi totuşi ne descurcăm (…) explică directoarea DGASPC Giurgiu, Adelina Voicu.



Mai sus, pe lanţul ierarhic, la Consiliul Judeţean Giurgiu, urmează să se ia o decizie. „Ni s-a recomandat de către ANPH să demitem conducerea executivă de la DGASPC Giurgiu. Încă nu am hotărât nimic. Ştim şi noi că centrele sunt supraaglomerate şi clădirile sunt cum sunt, dar centrele sunt în curs de desfiinţare. Anul trecut au avut sumele necesare pentru funcţionare, astfel că la sfârşit de an au avut restanţe la furnizori doar de 3 miliarde de lei vechi, mult mai puţin ca în alţi ani. Consiliului Judeţean i se recomandă în noua lege, insinuant, să completeze sumele pentru aceste centre, am făcut asta, dar nu ştiu sumele pe dinafară”, declară preşedintele CJ, Dumitru Beianu.

Bani mai mulţi, spune Beianu, consiliul nu are de unde, pentru că fondurile europene se dau pentru reabilitarea unor centre mari, pe care tot ei ne recomandă să le desfiinţăm. În plus, sumele stabilite prin standardul de cost prin legea din acest an sunt mai mari pentru persoanele aflate în CRRN-uri (n.r. centre de reabilitare şi

recuperare) decât cei din locuinţe protejate (n.r. 26 163 vs. 14 796 pe an de beneficiar). ANPH-ul nu se înghesuie nici el să ajute la dezinstituţionalizare, astfel că cei din Giurgiu cer sprijinul unor fundaţii străine pentru a închiria apartamente beneficiarilor de la Bolintin şi Cărpenişu. Până în vară centrele trebuie să dispară (…)



Nebunii din Giurgiu au un mesaj pentru politicieni. Un domn citit, cu alură de intelectual, ţine neapărat să le transmită ceva: ”Spuneţi-le că aşa a zis un nebun. Atât: – Voi sunteţi urmaşii Romei/ Nişte răi şi nişte fameni/ I-e ruşine omenirii/ Să vă zică vouă oameni” (…)

N.Red. Ca o concluzie a acestui material, este lesne pentru oricine că recentul scandal de la Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Giurgiu, nu este altceva decât o ”ciorbă reîncălzită” de blogurile aservite, de partid, la comandă politică, cu scopul de a plăti polițe adversarilor politici ce, în actualul context, sunt gestionari ai acestei instituții, amintite mai sus. Polițe plătite însă pe seama suferinței unor oameni care în ultimele zile au supraviețuit – conforrm declarațiilor unor salariați ai DGSAPCG- din alimentele aduse de acasă de aceștia, după posibilitățile fiecăruia… Evident că din cele de mai sus rezidă și întrebarea legitimă: oare când a fost sincer și când a mințit Dumitru Beianu, prospătul secretar de stat în Ministerul Mediului? Atunci când era factor de decizie, ca președinte al CJ Giurgiu sau acum? După cum se vede, ipocrizia unor politicieni face ca și aerul să devină tot mai irespirabil deși, culmea, tocmai aminteam despre Ministerul Mediului…

(Jurnal)