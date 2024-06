„Sală de detenție” pentru elevi,  VS „camere pentru activități  cu scop educativ” , este noua controversă pe care o lămurește Inspectorul general al IȘJ, prof. Ion  Ghimpețeanu!

Cu câteva zile pe în urmă pe siteul EduPedu, apărea o informațiesub titlul „Sala de detenție, introdusă în școlile din România, pentru elevii care deranjează orele”. Un material ce a creat o oarece confuzie inflamând atât pe unii din reprezentanții presei cât și pe oficialii din Ministerul Educației. Iată motivul pentru care am solicitat o explicație din partea celei mai avizate persoane din sistemul de învățământ din județ, inspectorul general al IȘJ Giurgiu, prof. Ion Ghimpețeanu, care ne-a precizat : Este folosită eronat sintagma ”cameră de detenție”…Sintagma nu se regăsește în document și este o asociere cu un concept care, în proiectul Ministerului Educației, are alt scop. În concret este vorba de o sală stabilită de unitatea de invățământ pentru desfășurarea unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc. Măsura se aplică doar pentru elevii care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii activității de predare-învățare-evaluare. Însă deocamdată această măsură este în dezbatere publică. Presa a sesizat și ea problema, iar efectul a apărut imediat. Personal, consider că poate fi o măsură bună, câtă vreme procesul didactic dintr-o sală de clasă, este perturbat de un elev care are probleme, sau creează probleme din diverse motive. Problema constă în ce se întâmplă cu acel elev care va desfășura activități suplimentare, fie într-o sală de lectură, fie completând fișe de lucru. Mă refer la monitorizarea lui, pentru că într-o unitate de învățământ tot personalul, în timpul programului, are, conform fișei postului, anumite activități. Nu știu dacă această nouă măsură va atrage și modificarea fișei de post a unui cadru didactic care are ore de supraveghere, întrucât se întâmpă rar să avem profesori cu ore libere, cu așa numitele „ferestre” cum le numim în limbajul nostru profesional, cu atât mai mult, personal didactic auxiliar care nu este specializat într-un astfel de act didactic, care să vizeze astfel de activități. Din moment ce acei elevi care fac obiectul unei astfel de măsuri , prezintă anumite comportamente, atitudini care aduc prejudicii orelor de curs, atunci cu siguranță, că este nevoie de un specialist care să aducă o îmbunătățire a comportamentului elevului.

Întrebat ce se va întâmpla însă cu elevii care vor continua actele de indisciplină, în ciuda acestor măsuri, prof. Ion Ghimpețeanu ne-a spus: