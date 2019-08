Istoria mașinilor Poliției Locale este departe de a se termina! După ce, acum aproape o lună, au fost trase pe dreapta câteva zile, ca urmare a instituirii sechestrului pe cele cinci autospeciale ale direcției, o nouă problemă apare la orizont: pe data de 3 septembrie, aceste autospeciale vor fi scoase la licitație.

Motivul este legat de refuzul, categoric, al foștilor angajați ai Poliției Locale, de a accepta achitarea datoriilor conform Ordonanței 90/2017, care prevede, clar, eșalonarea datoriilor pe o perioadă de 5 ani.

Până acum, Direcția Poliției Locale Giurgiu a contestat, în instanță, deciziile de executare silită, inclusiv pe cea legată de sechestrul pus pe mașini, dar, cum, până la data de 1 septembrie, judecătorii sunt în vacanță, nu s-a stabilit un termen în care să fie judecate contestațiile, în Camera de Consiliu a Judecătoriei.

Pe de altă parte, unele publicații on-line au anunțat, pe un ton mai mult sau mai puțin malițios, că foștii angajați ai Direcției Poliției Locale au câștigat al doilea meci cu primarul Barbu. De fapt, bătălia nu era cu Primăria, ci cu Poliția Locală…Dar acesta este un alt aspect.

Contactat telefonic, directorul adjunct al Direcției Poliției Locale Giurgiu, Mihăiță Penciu, a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Celelalte entități locale media care au abordat această problemă despre polițiștii locali, adică polițiștii locali împotriva Poliției Locale, acestă terminologie nu este tocmai corectă deoarece personalul este format din personalul contractual, polițiști locali și funcționari publici cu funcții generaled. Acele persoane care au câștigat printr-o sentință definitivă acele drepturi salariale banesti si acel titlu executoriu în baza căruia s-a pus sechestru pe conturile noastre sunt agenți de securitate, personal contractual. Terminologia de polițiști locali au învins primarul nu este tocmai realistă, a vrut să arate că polițistul local poate să facă activități de control,încheia procese verbale de contravenție, poate lua măsuri impotriva celor care încalcă legea, pe când dumnealor aveau atribuțiuni doar de pază a bunurilor. Acesta este un aspect. Un al doilea aspect se referă la, în zona aceasta a fost emisă o decizie prin care a fost plătită suma conform ordonanței 90 din 2017, respectiv plata eșalonată pe 5 ani a drepturilor câștigate în instanță de către acești creditori, agenți de securitate, actualmente angajati ai Poliției Locale. S-a plătiți 5%. Angajații noștrii au refuzat primirea acestor bani, solicitând plata integrală. Instanta trebuie să decidă legal. Noi am abordat problemele așa cum este scris în instanță. Dacă nu respectam ce spune ordonanța, eram acuzați de abuz in serviciu, poate venea Curtea de Conturi și ne întreba de ce nu am respectat ordonanța. Așteptăm ca instanța. să-și spună cuvântul.Noi Poliția Locală întâmpinăm probleme din cauza acțiunii declanșate de executor. Cu mașina luata în comodat vom acționa în urgențe, pe ea ne vom baza.

Dacă nu vor fi vândute la licitație, nu vor fi găsiți doritori, vor rămâne în folosință, este un joc al hârtiilor și al măsurilor. Executorul ne cere să aducem mașinile în curtea lor, dar într-un articol din codul de procedură civilă, spune că licitația se va ține acolo unde sunt depozitate bunurile, numai atunci când sunt indicii temeinice că nu poate fi ținută licitația în acel loc atunci se va stabili o altă locație. Vom vedea care va fi deznodământul”, a încheiat Mihăiță Penciu.

Până la finalizarea disputei, singura mașină care va fi disponibilă pentru intervențiile de urgență va fi Dacia Logan, primită prin contract de comodat, de la SC ADPP SA Giurgiu.

(Jurnal)