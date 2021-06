Născut în comuna Oinacu, județul Giurgiu, la data de 4 octombrie 1969,

CRISTIAN ANCULESCU, actualul vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu, a avut un parcurs educațional marcat de schimbări majore privind unitățile școlare în care a învățat.

Am făcut primele clase, I-IV, la școala generală din Oinacu, după aceea clasele IV-VIII la școala nr. 4 din Giurgiu. Apoi am intrat la Liceul ”Ion Maiorescu”, însă în ultimul an m-am transferat la liceul agricol din Călugăreni căci – ne explica vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu – doream să intru la Facultatea de Agronomie, pe care de altfel am și absolvit-o, iar pe vremea aceea îți trebuia un an în câmpul muncii sau studii de specialitate ca să poți urma această Facultate. Și atunci, întrucât nu doream să pierd anul, m-am transferat la liceul din Călugăreni, acesta fiind un liceu de specialitate.

După finalizarea liceului am intrat la Facultatea de Agronomie. Am făcut un an armată și din anul 1993 cariera mea în domeniul agricol a luat sfârșit, angajându-mă la Poliția de Frontieră, unde am lucrat până în noiembrie, 2011, având gradul de ofițer și ocupând diferite funcții, de la șef de tură, la șef de dispecerat… Cred că ați înțeles astfel că agronomia nu am profesat-o niciun minut.

Sedus de zeița politicului, Cristian Anculescu începe să cocheteze cu doctrinele partidelor, încercând să opteze pentru cea mai aproape de crezul și idealurile sale.

Cariera sa profesională însă a mers înainte, așa că, în anul, 2015 Cristian Anculescu ajunge la Călărași, la Agenția de Protecție a Mediului, în funcția de director executiv. Doi ani mai târziu, în 2017, se întoarce la Giurgiu, fiind numit director al Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu.

Conștient că poate mai mult, Cristian Anculescu se suspendă în 2020 din funcția pe care o deținea pentru a putea candida pe listele de consilieri județeni ai PNL. Și iată-l ales consilier județean și, ulterior, în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu.

Politica a reprezentat pentru mine o mare provocare, mentoratul în politică a fost asigurat de Senatorul de astăzi, Toma Petcu. Nu aveam nicio treabă cu politica și în 2012, după ce tocmai mă pensionasem, m-am dus să candidez, de capul meu, la funcția de primar al comunei Oinacu. Când m-am pensionat, tânăr fiind, nu prea aveam planuri de a intra în politică – ne spunea vicele Anculescu.

Aici ar trebui să explic puțin situația oarecum bizară în care mă aflam la acel moment. În mod paradoxal, eu nu sunt pensionar al Ministerului de Interne… Este o întreagă poveste… Așa se face că la acest moment eu nu figurez în evidențele Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului de Interne, fiind civil. Abia când voi împlini 53 de ani voi putea accesa pensia militară, având dreptul la ea.

Întorcându-mă la subiect mi-aduc aminte că atunci când toată lumea fugise din PDL Giurgiu, caree ulterior s-a numit MPNG, pe care noi îl tradusesem în glumă, ”Oameni buni ca Pâinea Caldă”, fără să am vreo experiență politică, m-am dus să candidez la funcția de primar al comunei Oinacu. Am candidat atunci cu Pencea, care era primar în funcție, din partea PSD, cu Burtavel, candidat de 3 mandate, deși nu câștigase până atunci în fața lui Pencea, dar a câștigat chiar în anul acela, probabil că și datorită faptului că o parte din voturile lui Pencea i le-am luat eu. Am obținut vreo 700 de voturi. Admirând probabil curajul meu, Toma a avut o discutie cu mine și m-a convins să intru în echipa sa.

Probabil s-a gândit că dacă singur, singurel am reușit să ies al doilea, la Oinacu, n-ar fi rău să aibă în echipa sa un om ca mine… M-a întrebat simplu, dacă mă bag în politică. Am zis DA, și de atunci l-am urmat peste tot, fiind practic pentru mine modelul de politician pe care doream să-l urmez.

Pentru opțiunea mea de atunci mai am ca argumente faptul că sunt de dreapta ca structură și că Toma mi-a devenit între timp prieten, deci nu-l puteam lăsa singur în ceea ce își propusese să construiască…

Întrebat dacă politica i-a influențat evoluția ulterioară și cariera profesională, Cristian Anculescu ne-a spus:

Am crezut că am văzut multe la Poliția de Frontieră, trăind acolo multe experiențe, având întâlniri cu oameni stilați, educați, din corpul diplomatic, dar și cu contrabandiști, cu indivizi ce nu doreau altceva decât să eludeze legea. Însă politica – am înțeles în toți acești ani -, te pregătește mai mult decât orice experiență profesională. Lumea politicii este complexă și mereu surprinzătoare.

Aici, în politică, am înțeles că liderul face totul și dacă ai un lider puternic altfel se descurcă ițele. De aceea îl admir pe Toma, nu doar în calitate de politician, ci în primul rând în calitate de om și prieten. Însă afinitatea mea pentru PNL este justificată și de faptul că am o gândire și o structură de dreapta… Eu am urmat atunci organizatia ALDE și pe liderul ei. De fapt aproape toată organizatia ALDE și-a urmat liderul, dovadă că avem încredere deplină în abilitățile sale – mai spunea Cristian Anculescu, referindu-se la fostul președinte ALDE, Toma Petcu, în prezent Senator PNL de Giurgiu.

L-am întrebat pe vicepreședintele CJ Giurgiu, Cristian Anculescu, unde vede România și orașul Giurgiu peste 10 ani.

Să vorbim mai întâi de acești patru ani de mandat pe care îi avem în față…bAm mare încredere în conducerea liberală a acestui moment. Mă refer în mod special la echipa din care fac parte și eu. Mă bucur că dialogul meu cu președintele CJ, Dumitru Beianu, este constructiv, amândoi dorindu-ne foarte mult să atragem fonduri europene. Dorim să scriem și să accesăm cât mai multe proiecte, care înseamnă mulți bani pentru Giurgiu și implicit pentru UAT-uri… De exemplu proiectul cu parcul fotovoltaic, care ar reprezenta o redevență de 1750 de euro/hectar/an între 39-41 de ani, de la Primăria Gogoșari. Asta va însemna aproximativ 20 și ceva de mii de euro pe an pentru Primăria Gogoșari timp de 39 de ani, dacă se finalizează proiectul. În afara faptului că vorbim de crearea unor locuri de muncă…!

Era normal ca înainte de a încheia interviul să îl întreb pe invitatul rubricii noastre care sunt target-urile sale politice. După un moment de gândire, vicele CJ ne-a spus:

Îmi doresc din tot sufletul să rămân parte componentă din actuala formula politică. Este mai mult decât o organizație politică, este o parte din familia mea. Dan Motreanu este un om excepțional, este un factor de echilibru în organizația PNL…

Fiecare om, cred că își doreste să îi fie bine, dorind să evolueze. Însă la CJ Giurgiu eu sunt mulțumit de echipa din care fac parte. Vreau, așa cum vă spuneam, să accesăm proiecte, să avem o viziune, să creăm o infrastructură… De exemplu, îmi doresc ca toate drumurile să aibă piste de biciclete! Suntem însă, deocamdată, la stadiul de scris un proiect în acest sens! Un alt proiect constă în digitalizarea instituțiilor, proiect ce este scris în proporție de 70-80%.

Avem terenul din zona Vămii pentru a construi Spitalul nou. Asta nu înseamnă că am renunțat la extinderea celui existent… Sunt proiecte îndrăznețe ale președintelui Dumitru Beianu, iar eu am menirea de a-l sprijini pentru realizarea lor.

Am dorit să aflăm și care sunt regretele vicepreședintelui Cristian Anculescu…

Am suficiente lucruri pe care aș fi vrut să le fac în viață… Poate nu le-am făcut din delăsare, din lipsă de curaj, poate le-am amânat pentru altă dată, dar evident că am și eu câteva regrete…

În încheierea dialogului purtat cu Cristian Anculescu acesta ne-a spus, cu o strângere de mână, că cetățenii acestui județ trebuie să fie convinși că prioritatea celor ce conduc Consiliul Județean Giurgiu sunt fondurile ce urmează a fi absorbite prin proiecte europene, bani de care au nevoie toate localitățile acestui județ.

(Florian Tincu)