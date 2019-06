Românii sunt pe locul 8 în Europa în topul băutorilor de alcool, iar asta înseamnă un mare pericol pentru sănătate, avertizează medicii.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a dezvoltat un test simplu care arată în ce categorie de risc se încadreaza fiecare în funcţie de cât de mult şi de des bea. 250 de astfel de centre de testare au fost instalate pe stradă în mai multe oraşe din toate judeţele din ţară. O unitate de alcool, de regulă la un om sănătos, o metabolizăm într-o oră, o oră și jumătate! Puţini sunt însă cei care se opresc la timp. Viorel Roman – director executiv ALIAT spune: Așa cum anual ar trebui să ne facem analizele medicale să vedem cum stăm cu colesterolul, tot așa ar trebui ca măcar anual să ne evaluăm și comportamentul de consum. La rândul ei, Simona Carniciu, medic nutriţionist susține: În momentul în care avem impresia că nu mai putem să stăm o zi fără alcool, deja s-a instalat dependența. Este vorba de câțiva ani de zile care duc la afecțiuni serioase ale ficatului. O boală de ficat, cum ar fi o steatoză hepatică, apoi hepatita și să culmineze cu ciroza alcoolică.

Claudia Jorza – medic psihoterapeut: Putem scăpa de dependența de alcool. E nevoie de un demers susținut. Dacă o persoană reușește să nu consume, să zicem cel puțin 1 an, 1 an jumate, putem spune că este în proces de vindecare și este recuperat.

În România, mai puțin de 10% din băutori renunță la alcool. În Europa, cel mai mare scor la consumul de alcool îl are Lituania cu 15 litri pe an. Italienii consumă cea mai mică cantitate de alcool într-un an: 7 litri şi jumătate. Ţara noastră este pe locul 8 în Europa cu un consum de peste 12 litri de alcool.

În lume, Europa este pe locul 4 la acest capitol, cu un consum de aproape 10 litri pe an, pentru fiecare consumator. La nivel european, aproximativ 58 milioane de indivizi sunt mari băutori, iar 23 milioane sunt dependenți de alcool.