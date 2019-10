Tânărul spune că a fost lovit din senin după ce a fost oprit pe stradă, în timp ce vorbea la telefon cu prietena lui.

„Când am ieșit din satul Putineiu, un echipaj de poliție m-a oprit. Domnul mi-a zis să opresc convorbirea, că vorbeam la telefon. Am oprit convorbirea. Mi-a zis să bag telefonul în buzunar, l-am băgat. A venit, m-a luat de gât și m-a lovit. Pentru că în urmă cu doi ani a mai lovit un copil, mi-era frică să nu fiu și eu agresat. Am sunat și la Urgențe, la 112”, mărturisește tânărul agresat de agentul de poliție din Putineiu.

Tânărul agresat nu este singurul care a reclamat la 112 faptul că polițistul este violent. În urmă cu doar două săptămâni, la fel a făcut și soția omului legii.

„Da, a fost o neînțelegere…Eu am sunat la 112 pentru că nu s-a mai întâmplat și…Nu s-a mai întâmplat să avem discuții așa aprinse! Am sunat atunci ca să nu se ajungă mai departe! Au venit atunci colegii lui, de la 112…”, declară, într-o filmare realizată cu camera ascunsă de colegii de la România TV, soția polițistului Mihai Bordei, cel acuzat de violențe.

Agentul șef Mihai Bordei a refuzat să dea vreo explicație cu privire la cele afirmate atât de tânărul agresat, cât și de propria sa soție.

„Nu s-a întâmplat în situația asta absolut nimic și nu pot să vă mai dau amănunte. O zi bună, vă rog!”, le-a spus acesta reporterilor România TV.

La momentul difuzării reportajului pe România TV, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu confirmă în parte lucrurile: apelurile la 112 există, însă nu ar fi avut loc nicio agresiune. În urmă cu doi ani, Bordei ar fi fost mutat de șefii din IPJ după ce a fost acuzat că ar fi bătut un tânăr cu dizabilități.

„L-a dus la secția de poliție, l-a băgat în cameră, acolo…în cameră erau amândoi, și șeful, și ajutorul…s-a auzit dinăuntru aolind…băiatul…și mi-a spus că l-a bătut șeful de post”, declara, pentru colegii de la RTV, tatăl tânărului agresat în urmă cu doi ani.

La rândul nostru, am solicitat IPJ Giurgiu câteva informații legate de agentul șef de poliție Mihai Bordei, care, până la ora redactării materialului, nu ne-au parvenit. Vom reveni și cu punctul de vedere al conducerii IPJ Giurgiu referitor la acest caz, în momentul în care ne va fi transmis.

(Jurnal)