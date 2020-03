Postasii in relatie cu persoane aflate in autoizolare Echipe de interventie (apa, canal, gaze, electricitate, internet/cablu/telefonie fixa) in relatie cu persoane aflate in autoizolare Soferi de tir din zone rosii si gablene Cine este contact apropiat al unui caz confirmat Plan de continuitate in institutii/infrastructuri critice

Postasii in relatie cu persoane aflate in autoizolare

Persoane aflate in autoizolare:

Persoane sanatoase sosite din zonele galbene declarate afectate, persoane despre care se presupune ca au avut un contact cu un caz confirmat necunoscut

Persoane sanatoase care au fost depistati in cursul anchetei epidemiologice si despre care se stie ca au avut contact apropiat cu un caz confirmat cunoscut

Recomandari pentru personalul Postei Romane desemnat prin procedura proprie sa faca parte din echipele de distribuire mecanizata:

Persoanele aflate în izolare (autoizolare) la domiciliu, la momentul distribuirii, sunt persoane asimptomatice, cu un potential scazut de pericol de transmitere a bolii (și cu un potential redus de generare de aerosoli infectanți, mai ales daca au și o masca de protecție):

Solicitarea catre persoana autoizolata sa poarte masca de protectie;

Păstrarea, pe cât posibil, a unei distanţe mai mari de 2 m faţă de persoana izolată care urmează să-şi primească drepturile de protecţie socială;

Persoana izolata va semna orice document cu instrument de scris propriu;

Salariaţii vor purta un echipament minim de protecţie constând în mască de protecție şi vor fi dotați cu un dezinfectant pentru mâini (în special pe bază de clor sau alcool), pe care îl vor folosi înainte și după fiecare contact cu o persoana aflată în autoizolare.

Mijloacele de transport folosite în aceste cazuri vor fi dotate cu recipiente cu dezinfectant pentru suprafeţe; dezinfecția in vehiculul de transport se va face cel puțin de doua ori in timpul unei ture de lucru cel putin prin stergerea suprafețelor de posibil contact cu mainile personalului.

Echipe de interventie (apa, canal, gaze, electricitate, internet/cablu/telefonie fixa) in relatie cu persoane aflate in autoizolare

Persoane aflate in autoizolare:

Persoane sanatoase sosite din zonele galbene declarate afectate, persoane despre care se presupune ca au avut un contact cu un caz confirmat necunoscut

Persoane sanatoase care au fost depistati in cursul anchetei epidemiologice si despre care se stie ca au avut contact apropiat cu un caz confirmat cunoscut

Recomandari pentru membrii echipei de interventie:

Persoanele aflate în izolare (autoizolare) la domiciliu, la momentul interventiei, sunt persoane asimptomatice, cu un potential scazut de pericol de transmitere a bolii și cu un potential redus de generare de aerosoli infectanți, mai ales daca au și o masca de protecție):

Inainte de intrarea in locuinta sa solicite persoanei autoizolate sa poarte masca de protectie;

In timpul efectuarii lucrarilor necesare sa solicite persoanei autoizolate sa stea in alta camera sau la o distanta mai mare de 2 m;

Membrii echipelor de interventie vor purta un echipament minim de protecţie constând în: măşti, ochelari de protecţie, mănuşi.

Membrii echipelor de interventie vor fi dotați cu dezinfectant pentru mâini (în special pe bază de clor sau alcool), pe care îl vor folosi înainte și după finalizarea intervenției, precum și după orice manevră care prezintă un risc de contaminare mai ales daca aceasta manevra a fost efecutuată fara manusi (atingerea unor suprafețe posibil contaminate de către persoanele autoizolate).

Soferi de tir din zone rosii si galbene

Soferii mijloacelor de transport rutier cu masa de peste 3,5 t, precum și soferii care fac aprovizionarea fermelor sau obiectivelor din industria alimentara, sunt exceptati de la impunerea regulilor de autoizolare/carantina în functie de zonele din care sosesc (galbena/rosie), la momentul intrarii in tara.

Cu toate acestea, la momentul intrarii in tara, personalul medical chestioneaza toti soferii pentru a afla daca acestia prezinta simptome. In cazul in care prezinta simptome, este anuntat serviciul 112 in vederea transportului la spital in vederea evaluarii si testarii. In cazul in care nu manifesta simptome, personalul din frontiera consiliaza soferul asupra comportamentului de urmat in cazul aparitiei oricarui simptom; soferului i se va recomanda sa evite, pe cat posibil, contactul cu familia sau alte persoane

In cazul in care soferul este contact apropiat cu un caz confirmat, el nu va fi exceptat de la regulile de autoizolare.

Cine este contact apropiat al unui caz confirmat

Contactul apropiat este definit ca:

– Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19;

– Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strangere de mana neurmata de igiena mainilor);

– Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa);

– Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica de 2 m si pe o durata de peste 15 minute;

– Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte, sala de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 m;

– Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrjire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie;

(Sursa ECDC si aflat in vigoare in Romania in cadrul definitiei de caz).

Scopul definirii contactului apropiat este sa permita anchetei epidemiologice sa deceleze care persoane din lista contactilor unui caz confirmat primesc indicatie de izolare la domiciliu timp de 14 zile si testarea acestora la inceputul perioadei de izolare si la sfarsitul acesteia. O ancheta epidemiologica corecta NU trebuie sa duca la izolarea si testarea altor persoane care nu indeplinesc exact criteriile din definitie si nici pe aceia care sunt contacti ai contactilor.

Plan de continuitate in institutii strategice/infrastructuri critice

In vederea evitarii aparitiei situatiilor in care mare parte din personal este obligat sa stea in autoizolare dupa contactul, la locul de munca, cu un caz confirmat de infectie cu coronavirus, planul de continuitate sau, in absenta acestuia, procedurile adoptate la nivelul fiecarei institutii in timpul epidemiei de Covid-19 trebuie sa tina cont de modul de transmitere si de definitia contactului apropiat.

Astfel:

Pana in acest moment este stabilit ca Sars-Cov-2 este transmis de la persoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic in principal prin picaturi respiratorii si contact direct/indirect cu secretii .

Contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica de 2 m si pe o durata de peste 15 minute ;

In aceeasi incapere (ex.birou, sala de sedinte) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 m;

Managementul institutiilor strategice/infrastructurilor critice trebuie sa tina cont de aceste aspecte si sa planifice modul de lucru astfel incat acestea sa aiba cat mai putine sanse sa se intample. Aici se includ si aspecte legate de interactiunea intre turele 1,2,3 si 4 de lucru, la intrarea si iesirea din tura.

Dacă prin respectarea procedurilor de izolare in vigoare se ajunge la afectarea functiunilor esentiale ale institutiilor strategice/infrastructurilor critice, contacții apropiați ai unui caz confirmat pot fi izolați la locul de muncă, în condițiile în care:

vor purta permanent mască schimbata la intervale de timp adecvate,

vor reduce la minim în timp contactul cu alte personae si vor pastra distanta de siguranta intre persoane adica mai mult de 1,5 – 2 metri, preferabil vor lucra in camera individuala;

vor reduce la minim utilizarea in comun a unor echipamente sau aparate (ex. tastatura, imprimanta, telefon etc.) precum si a toaletelor comune.

vor respecta toate procedurile legate de decontaminarea mainilor, dezinfecția suprafețelor pe care le ating etc.

dacă se pozitivează testele de diagnostic al infecției, vor respecta procedura oficială în vigoare pentru cazurile pozitive.

personalul de curatenie care deserveste zona de autoizolare (mai ales toaleta) sa fie instruit in vederea tehnicii de curatenie/dezinfectie a suprafetelor si sa poarte echipament de protectie adecvat, mai ales in zona de grup sanitar unde exista riscul de stropire (masca, ochelari, halat de unica folosinta, manusi menajere, botosi).