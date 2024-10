Realitatea economică a familiilor din Giurgiu: ce ne spun giurgiuvenii

Recent, am avut ocazia să discutăm cu câțiva giurgiuveni despre provocările economice cu care se confruntă familiile lor. În contextul în care valoarea coșului minim de consum pentru o familie formată din doi adulți și doi copii a ajuns la 10.450 lei pe lună, iar câștigul salarial mediu net este de doar 5.158 lei, discuțiile au scos la iveală o realitate îngrijorătoare. Multe dintre persoanele cu care am vorbit m-au informat că veniturile lor sunt adesea insuficiente pentru a acoperi nevoile de bază. Un bărbat în vârstă de 45 de ani, angajat la o firmă locală, a explicat: „Eu și soția avem salarii modeste, iar când adunăm cheltuielile cu mâncarea, utilitățile și școala copiilor, ne rămâne foarte puțin.” Aproape 900.000 de angajați din România primesc salariul minim, iar în Giurgiu, situația nu este diferită. „Mulți dintre noi câștigăm în jur de 3.700 de lei. Cum să ne descurcăm cu asta când prețurile cresc constant?” a adăugat o tânără mămică, îngrijorată de viitorul copiilor ei. În discuțiile noastre, a devenit clar că cele mai mari creșteri ale costurilor au fost observate în domeniul alimentației și al locuințelor. „Cumpăr aceleași lucruri, dar plătesc mult mai mult. De exemplu, o cutie de lapte costă acum cu 1-2 lei mai mult decât anul trecut”, a subliniat un pensionar. Mulți au menționat și scăderea cheltuielilor cu utilitățile, dar au adăugat că aceasta nu compensează creșterile din alte domenii. „E adevărat, am observat că la energie s-au mai redus prețurile, dar asta nu ne ajută prea mult”, a explicat o mamă. Când am discutat despre ce înseamnă un trai decent, giurgiuvenii au fost foarte deschiși. Unii au subliniat că un trai decent ar trebui să includă accesul la o alimentație sănătoasă și îmbrăcăminte adecvată. „Nu îmi pot permite să cumpăr mereu produse de calitate. De multe ori, aleg între a cumpăra mâncare sau medicamente”, a spus o femeie în vârstă de 50 de ani. De asemenea, mulți au menționat importanța educației copiilor. „Vrem să le oferim o educație bună, dar costurile sunt mari. Activitățile extrașcolare sunt un lux pentru noi”, a adăugat un tată. Discuțiile cu giurgiuvenii relevă o realitate complexă. Valoarea coșului minim de consum nu este doar o statistică, ci un indicator al condițiilor de viață reale pentru familiile din oraș. Este esențial să ne ascultăm comunitatea și să înțelegem provocările cu care se confruntă, pentru a putea dezvolta politici și soluții care să răspundă nevoilor lor. În final, dialogul cu cetățenii din Giurgiu este crucial pentru a identifica soluții viabile. Este nevoie de o colaborare strânsă între autorități și comunitate pentru a asigura un trai decent pentru toți, adaptat la realitățile economice actuale. Fiecare poveste conturează o imagine a unei societăți care luptă pentru a-și asigura un viitor mai bun. (Carmen JIPA)