Vineri, 20 martie, social-democrații giurgiuveni au susținut o conferință de presă în cadrul căreia au adus o serie de acuzații atât partidului aflat la Guvernare (PNL), cât și conducerii Direcției de Sănătate Publică Giurgiu.

În replică, președintele interimar al PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu a transmis a doua zi, sâmbătă, 21 martie, următorul comunicat de presă:

„Dintotdeauna, situațiile de criză de orice natură au fost menite a apropia un neam, iar starea de urgență instituită la nivelul României nu ar trebui să facă exceptie. În aceste zile, toți cetățenii ar trebui să aibă o singură preocupare, adică sănătatea populatiei, iar oamenii politici cu atât mai mult ar trebui să dea dovadă de maturitate și să acționeze pe cale de consecință. Minciunile, dezinformările şi atacurile politice nejustificate nu-și au rostul acum.

Atitudinea, declarațiile exagerate și informațiile nereale lansate în spațiul public de conducerea PSD Giurgiu ne determină pe noi să facem un apel la echilibru în declaraţii publice şi să le cerem expres oamenilor politici să ofere informaţii verificate şi confirmate din punctul de vedere al veridicităţii, pentru a nu crea panică în rândul giurgiuvenilor. Este menirea noastră ca oameni politici, indiferent de partidul din care facem parte, să diseminăm exclusiv informaţii oficiale, să echilibrăm opiniile populaţiei, să anulăm tensiunile sociale nejustificate şi să limităm panica.

Ultimele declarații inconștiente, lipsite de suport în realitate, ale președintelui Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, referitoare la teste și la persoane infectate au fost infirmate de conducerea DSP Giurgiu care comunică public faptul că, la acest moment, DSP are în stoc circa 500 de teste, iar vineri, 20 martie 2020, a livrat către Spitalul Județean de Urgență 50 de asemenea teste. În plus, DSP face apel către giurgiuveni să rămână calmi, precizând că există teste suficiente pentru testarea coronavirus, și chiar dacă am consuma un număr important, imediat s-ar reface stocul.

Consideram că nu este cazul să exagerăm. Realitatea ne arată tuturor că fiinţa umană este fragilă şi, în aceste zile, avem un obiectiv comun: depăşirea pandemiei. Considerăm că sănătatea populaţiei este mai presus de politică și împreună putem lupta pentru a nu ajunge într-o situaţie critică.

Asigurăm, totodată, cetățenii că instituțiile statului: Guvernul, prefecturile, structurile MAI, spitalele, autoritatile locale acţionează în interesul lor. Mai mult, cabinetul Orban îşi asumă guvernarea, în aceste momente de criză, cu determinare şi responsabilitate. Suntem alături de Executiv şi susţinem deciziile guvernamentale.

În goana după voturi, Marian Mina a ajuns să exagereze, omițând să vorbească despre atribuțiile funcției. Putea să facă mai mult în privința Spitalului Judetean de Urgență Giurgiu, așa cum au făcut multe alte consilii județene, altceva decât să caute vinovații și să arate cu degetul către alții. În concluzie, în această perioadă în care sănătatea şi, uneori, chiar viaţa oamenilor este ameninţată de Coronavirus, invităm politicienii, indiferent de partidul pe care îl reprezintă, să oprească atacurile la persoană şi declaraţiile politicianiste si să aibă acelasi scop: sănătatea si siguranta cetăţenilor”, se mai arată în comunicatul semnat de europarlamentarul Dan Motreanu.

(Jurnal)