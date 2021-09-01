Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 01.09.2021:
|UAT
|‰*
|JUDEȚ GIURGIU
|0.44
|GOSTINU
|4.21
|SĂBĂRENI
|3.68
|BOLINTIN-DEAL
|1.95
|SINGURENI
|1.42
|VĂRĂŞTI
|1.41
|GHIMPAŢI
|1.24
|IEPUREŞTI
|1.06
|OINACU
|0.95
|SLOBOZIA
|0.88
|JOIŢA
|0.78
|COSOBA
|0.73
|FRĂTEŞTI
|0.59
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|0.58
|MALU
|0.50
|BĂNEASA
|0.43
|OGREZENI
|0.43
|GOSTINARI
|0.42
|DAIA
|0.41
|MUNICIPIUL GIURGIU
|0.41
|ULMI
|0.41
|CĂLUGĂRENI
|0.37
|VALEA DRAGULUI
|0.37
|IZVOARELE
|0.31
|LETCA NOUĂ
|0.29
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|0.16
|COMANA
|0.15
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|0.13
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|0.11
|BUCŞANI
|0.00
|BULBUCATA
|0.00
|BUTURUGENI
|0.00
|CLEJANI
|0.00
|COLIBAŞI
|0.00
|CREVEDIA MARE
|0.00
|GĂISENI
|0.00
|GĂUJANI
|0.00
|GOGOŞARI
|0.00
|GRĂDINARI
|0.00
|GREACA
|0.00
|HERĂŞTI
|0.00
|HOTARELE
|0.00
|ISVOARELE
|0.00
|MÂRŞA
|0.00
|MIHAI BRAVU
|0.00
|PRUNDU
|0.00
|PUTINEIU
|0.00
|RĂSUCENI
|0.00
|ROATA DE JOS
|0.00
|SCHITU
|0.00
|STĂNEŞTI
|0.00
|STOENEŞTI
|0.00
|TOPORU
|0.00
|VÂNĂTORII MICI
|0.00
|VEDEA
|0.00
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu