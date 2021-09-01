Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 01.09.2021:

 

UAT ‰*
JUDEȚ GIURGIU 0.44
GOSTINU 4.21
SĂBĂRENI 3.68
BOLINTIN-DEAL 1.95
SINGURENI 1.42
VĂRĂŞTI 1.41
GHIMPAŢI 1.24
IEPUREŞTI 1.06
OINACU 0.95
SLOBOZIA 0.88
JOIŢA 0.78
COSOBA 0.73
FRĂTEŞTI 0.59
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0.58
MALU 0.50
BĂNEASA 0.43
OGREZENI 0.43
GOSTINARI 0.42
DAIA 0.41
MUNICIPIUL GIURGIU 0.41
ULMI 0.41
CĂLUGĂRENI 0.37
VALEA DRAGULUI 0.37
IZVOARELE 0.31
LETCA NOUĂ 0.29
ADUNAŢII-COPĂCENI 0.16
COMANA 0.15
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0.13
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0.11
BUCŞANI 0.00
BULBUCATA 0.00
BUTURUGENI 0.00
CLEJANI 0.00
COLIBAŞI 0.00
CREVEDIA MARE 0.00
GĂISENI 0.00
GĂUJANI 0.00
GOGOŞARI 0.00
GRĂDINARI 0.00
GREACA 0.00
HERĂŞTI 0.00
HOTARELE 0.00
ISVOARELE 0.00
MÂRŞA 0.00
MIHAI BRAVU 0.00
PRUNDU 0.00
PUTINEIU 0.00
RĂSUCENI 0.00
ROATA DE JOS 0.00
SCHITU 0.00
STĂNEŞTI 0.00
STOENEŞTI 0.00
TOPORU 0.00
VÂNĂTORII MICI 0.00
VEDEA 0.00

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

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