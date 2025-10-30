Antreprenorii giurgiuveni, în stradă: protest fără precedent în fața Primăriei Municipiului Giurgiu

joi, octombrie 30, 2025
Jurnal
-
0
Sursa: Dan Balint Facebook

Aproximativ 150 de antreprenori locali au participat astăzi la un protest pașnic organizat în fața Primăriei Municipiului Giurgiu, marcând o premieră pentru oraș. Acțiunea a fost inițiată ca reacție la o hotărâre recentă a Consiliului Local, considerată de mediul de afaceri drept una cu efecte negative asupra activităților economice locale.

La invitația Consiliului Local Giurgiu, un grup de zece antreprenori a participat ulterior la ședința publică, unde cinci dintre aceștia au luat cuvântul, expunând problemele generate de hotărârea respectivă și explicând impactul direct asupra firmelor din municipiu.

După prezentările făcute, mai mulți consilieri locali au recunoscut efectele negative ale deciziei, unii dintre ei și-au cerut scuze public și s-au angajat într-un dialog deschis cu reprezentanții mediului de afaceri.

Inclusiv primarul municipiului, Adrian Anghelescu, a declarat în plenul ședinței că hotărârea respectivă este „greșită” și că va fi modificată în perioada următoare, după analizarea propunerilor venite din partea antreprenorilor.

În urma discuțiilor, s-a convenit ca mediul de afaceri local să formeze un grup de lucru, care va elabora un set de modificări concrete ce urmează să fie înaintate Primăriei Municipiului Giurgiu spre aprobare.

Acțiunea de astăzi marchează un moment important în relația dintre administrația locală și mediul privat, demonstrând că dialogul și implicarea civică pot conduce la schimbări reale în folosul comunității.

