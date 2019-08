Miercuri, 7 august, la sediul SC Administrația Zonei Libere Giurgiu SA, directorul acestesia, Liviu Cartojan, a organizat o conferință de presă pentru a prezenta ultimele realizări ale AZL.

„Avem multe lucruri pozitive de prezentat – spunea Liviu Cartojan. Am finalizat modernizarea cheului în lungime de 5 metri plus platformă, investiție realizată cu fonduri atât de la Consiliul Local, cât și fonduri europene; urmează reabilitarea drumului de la intrarea în Zonă până la cheu, în lungime de 1,5 km, s-a reluat licitația pentru acesta, și se va merge pe structură de beton. Valoarea adjudecării este de peste 1,7 milioane lei, iar durata realizării este de 6 luni.

În paralel, mai demarăm o licitație pentru un alt drum, cu o lățime de 6 metri, ce va fi paralel cu drumul amintit mai devreme, și a cărui valoare este de peste 685.000 lei. Am finalizat cei aproximativ 300 de metri liniari de gard exterior, care au costat circa 250.000 lei. S-a modernizat, totodată, punctul de acces. Am finalizat și rețeaua de gaze, în valoare de aproximativ 430.000 de lei, din care aproximativ o treime s-a recuperat de la cei care s-au branșat la rețea.

Pe viitor, sperăm să încheiem creditul aflat în derulare, înmaxim un an, iar acum facem demersuri pentru achiziționarea unei noi macarale, sperăm ca în șase luni să devină realitate acest proiect. Este vorba despre o macara de minim 30 to forță. Se va face o licitație internațională cu accesare credit de investiții, credit care va fi accesat numai după finalizarea celui actual. De asemenea, vom achiziționa un post de transformare, independent, care să fie al Zonei, și care va costa aproximativ 100.000 de euro. Vom achiziționa, prin licitație, două capete-tractor TIR, activitate care este extrem de profitabilă. Avem o ofertă în derulare pentru montare panouri fotovoltaice, pentru a face economii la costurile cu energia electrică. Acest lucru este posibil să fie efectuat cu o societate care deja funcționează în Zona Liberă – Altius Fotovoltaic, cu care deja am purtat o discuție, și ar fi convenabilă această lucrare, întrucât putem discuta de o compensare”, mai spunea directorul AZL Giurgiu.

Referindu-se la gradul de ocupare al terenurilor din Zona Liberă, Liviu Cartojan a precizat că acesta este de 84%, restul de 31.000 mp urmând să fie concesionați, în perioada următoare.

Din cele 11 societăți comerciale aflate în faliment, care doreau relocarea din Zona Liberă (unii își doreau chiar să demonteze halele și să plece cu ele), după o serie de procese în instanță au mai rămas, pe teritoriul AZL Giurgiu, patru.

„De la celelalte, ca urmare a faptului că au pierdut procesele, au fost luate gratis trei hale, pentru care am achitat doar taxele notariale, reînchirierea acestora aducând venituri de peste 20.000 de euro. Tot venituri au adus alte două hale mai mici, pentru închirierea cărora am primit 9.000 de euro, iar ca urmare a vânzării lor, au mai venit, la bugetul zonei, alți peste 57.000 de euro”, a mai precizat directorul Zonei Libere, Liviu Cartojan.

O altă acuzație care a fost adusă conducerii Zonei Libere a fost legată de subconcesionarea terenurilor sau halelor. Referitor la acest aspect, directorul Cartojan a precizat că, în conformitate cu legislația în vigoare, terenurile sunt cele care nu se pot subconcesiona, în cazul halelor acest lucru fiind posibil.

