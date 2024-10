Programul de sprijin pentru cultivatorii de tomate din spații protejate: plățile pentru a doua tranșă au fost transmise către Trezorerie

Ieri, Direcția Agricolă Giurgiu, prin directorul său, doamna Petra Ochișor, a anunțat că ordinele de plată pentru beneficiarii eligibili ai programului de sprijin sub formă de grant pentru cultivatorii de tomate din spații protejate au fost transmise către Trezorerie. Cei 1902 beneficiari care au depus documentele de valorificare vor primi în cont echivalentul în lei a 1500 de euro, reprezentând a doua tranșă din acest grant guvernamental. Acest program, derulat în vederea sprijinirii cultivatorilor de tomate în spații protejate, a fost structurat în două tranșe. Prima tranșă, de asemenea în valoare de 1500 de euro, a fost acordată în primăvara acestui an, după ce s-a verificat înființarea culturilor. Potrivit doamnei Ochișor, numărul de beneficiari din acest an este ușor mai ridicat față de anul trecut, când au fost înregistrați 1176 de cultivatori eligibili. „În această etapă avem 1902 beneficiari. Prima tranșă a fost acordată pentru înființarea culturii, iar acum, după ce s-au depus documentele de valorificare, urmează să primească banii. Nicio altă persoană nu mai poate depune documentele, întrucât perioada de depunere s-a încheiat”, a explicat doamna Ochișor. Acest sprijin guvernamental sub formă de grant este esențial pentru cultivatorii care desfășoară activități agricole în spații protejate, asigurându-le fondurile necesare pentru susținerea producției și pentru valorificarea recoltei de tomate. Programul continuă să fie un motor important pentru agricultura locală, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a sectorului agricol din județul Giurgiu. (Jurnal)