Prof. Ion Ghimpețeanu, inspector general al IȘJ Giurgiu: „În urma contestațiilor, la examenul de Evaluare Națională, județul Giurgiu a mai câștigat un loc în clasamentul la nivel național, fiind acum pe locul 13…!”

În urma contestațiilor, la examenul de Evaluare Națională de la procentul de 75,2%, județul Giurgiu a înregistrat o creștere, ajungând la 75,3%, ceea ce înseamnă că am mai câștigat un loc în clasamentul la nivel național, fiind acum pe locul 13, la egalitate cu județul Vîlcea – ne spunea inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, prof. Ion Ghimpețeanu. Ca de fiecare dată, inspectrorul general a răspuns totodată solicitării noastre de a comenta contextul ce a condus la acest succes neașteptat, înregistrat într-un interval foarte scurt de timp… Aceste rezultate demonstrează că tot planul nostru din cadrul Inspectoratului, obiectivele pe care ni le-am propus la început de an școlar, au fost atinse. Sunt un cumul de factori, pornind de la elevi, care s-au pregătit în școală și în cadrul activităților remediale, prin proiectele europene și menționăm aici, Programul Național de reducere a Abandonului Școlar, unde sunt activități remediale pe aproape toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu. De asemenea am avut și pentru licee programe de pregătire prin proiectul ROSE (n.red – ROSE este un proiect finanțat dintr-un împrumut de 200 milioane de euro de către Banca Internaţională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), care contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat). Trebuie menționat și faptul că inspectorii școlari și-au făcut treaba în teritoriu, stând foarte mult în școli. Am avut mai multe inspecții tematice care au vizat această monitorizare, participarea acestor inspectori la ședințele cu părinții, în care orientarea socio-profesională a elevilor s-a realizat sub stricta monitorizare a noastră, a directorului școlii, cu scopul ca familiile să cunoască exact care sunt competențele elevilor, ce pot ei să facă și care ar fi parcursul lor pe viitor, pe ce profil să acceadă ei… Foarte mulți au optat pentru un liceu teoretic, necunoscând adevărata posibilitate a elevului și de aceea ne confruntăm cu situații din ce în ce mai triste, mai tragice, pentru că avem copii care dau a cincea, a șasea sau chiar a șaptea oară BAC-ul! Odată rupt de realitate, timp de doi ani, un copil nu mai are pretenția că la matematică mai poate să recupereze materia pierdută la cursurile din timpul liceului. Așadar consider că Inspectoratul, directorii unităților școlare, familia, părinții, școala, au fost un cumul de factori care au funcționat. Totodată înclin să cred că aceste rezultate vor fi impactate în 4 ani. În ceea ce privește rezultatele la examenul de Bacalaureat, vorbim despre absolvenții care au intrat la liceu cu note de 4, 4,50, până în 5! De aceea trebuie să așteptăm încă cel puțin doi ani – așa cum am declarat în mai multe rânduri – pentru a constata o creștere reală a rezultatelor. Cu Evaluarea Națională primul impact l-am avut însă chiar cu un an în urmă, când ele au fost îmbucurătoare, căci de la ultimele locuri pe care ne-am clasat ani de-a rândul, anul trecut am avut 8 județe în spatele nostru. Acest lucru mi-a dat de gândit și am încercat să aflu ce a funcționat mai bine, ce „itemi” au fost dezvoltați mai bine și unde am putut să punctăm mai bine, pe fiecare domeniu în parte …De la monitorizare, pregătire suplimentară, parcurgerea programelor școlare, monitorizarea director- profesor, profesor- diriginte – familie, și am umblat acolo unde am considerat că este cel mai important. Așa că anul acesta am plusat și am constatat, cu multă bucurie, că a funcționat ce am făcut la începutul anului școlar 2022-2023… Am vrut totodată să demonstrez că elevii din județul nostru nu sunt mai slab pregătiți față de cei din alte județe, ci dimpotrivă, am confirmat acum că avem elevi de valoare și că avem cadre didactice pe care trebuie să le sprijinim. Însuși măsurile financiare vin să suplinească acest aspect. Dorim să avem elevi care să ne reprezinte mai departe… – ne-a mai precizat inspectorul general al IȘJ Giurgiu, prof. Ion Ghimpețeanu. (Florian Tincu)