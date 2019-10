Cu puțin timp în urmă, câțiva cititori au trimis, pe adresa redacției noastre, o serie de imagini cu o stradă din satul Remuș, inundată de…gunoaie! Mai mult, oamenii spun că aceea ar fi utilizată intens de utilajele agricole, care, pe lângă disconfortul creat, reprezintă și un real pericol pentru viața lor.

De altfel, din imaginile trimise de cetățenii din Remuș se poate observa că, atât pe marginea drumului, cât și în interior, cantitatea de deșeuri depozitată poate concura, fără probleme, cu o groapă de gunoi în toată regula.

Contactat telefonic, primarul comunei Frătești, Marian Cărățeanu, a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Știu despre situația asta. S-a dat legea ambroziei, acolo lumea a aruncat toate gunoaiele, iar eu le-am strâns să le încarc și să le depozitez într-un loc unde este teren neproductiv. Cine nu poate să stea de activitatea mea, poate să vină să pună mâna pe lopată și să încarce la gunoi. Tot ei l-au pus acolo, nu l-am aruncat eu. Am strâns să fac salubrizare, identificăm și terenurile nemuncite. Ce să fac, am vrut să fiu primar, nu mă mai pot da înapoi. Vreau, nu vreau, sunt obligat să merg până la capăt…Am văzut și eu pe facebook, dar nu prea dau importanță. De 20 de ani de când sunt primar, mă lupt cu lipsa asta de civilizație…Să vă mai spun ceva: două persoane și-au cumpărat terenuri acolo, și-au făcut locuințe, și astfel eu am fost nevoit să dau nume de stradă, ca să își poată face acte, să își tragă utilități și așa mai departe…Acele terenuri au fost și sunt în extravilanul comunei, dar, dacă respectivii și-au făcut case, așa s-a ajuns ca acel drum să se numească Strada Speranței”, a mai precizat primarul Cărățeanu.

În încheierea discuției telefonice, primarul comunei Frătești a vrut să mai precizeze faptul că, în curând, speranța ar putea reveni pe strada Speranței, pentru că și-a propus să o modernizeze…

