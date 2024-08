Primii Pași pentru Construirea unui Nou Pod peste Dunăre la Giurgiu-Ruse: Anunțul Ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri, în cadrul unei vizite efectuate pe șantierul Autostrăzii A7, Buzău-Focșani, că au fost făcuți primii pași în vederea construirii unui nou pod peste Dunăre, în zona Giurgiu-Ruse. Grindeanu a fost întrebat despre situația traficului în această zonă, având în vedere lucrările efectuate de partea bulgară la Podul Prieteniei, care au determinat restricționarea circulației pe pod și necesitatea utilizării unui bac pentru traversarea fluviului. Ministrul a subliniat că, deși soluția utilizării unui bac a fost implementată pentru a facilita trecerea temporară, aceasta nu poate înlocui eficiența unui pod. „Vorbim de un bac care nu are cum să suplinească un pod. Am văzut în această perioadă foarte multe postări ale jurnaliştilor legate de traversarea pe pod şi cum toate lucrările de pe partea bulgară nu sunt la noi. Am înţeles că există perioade în care se stă 15-20 de minute, nu se stă cu orele. Vorbim de un punct de trecere privat la bac. Cei care cred că se stă la pod pentru că nu este acest bac pus în funcţiune, lucrările nu sunt pe partea română, sunt pe partea bulgară,” a declarat Grindeanu. În ceea ce privește viitorul proiectului, ministrul a informat că a fost deja întocmit și aprobat un studiu de fezabilitate pentru construcția unui nou pod peste Dunăre, care să decongestioneze traficul și să suplimenteze actualul Pod al Prieteniei. „Noi am depus şi a fost aprobat pe CEF, aşa se încep toate proiectele europene cu studiile de fezabilitate, l-am depus, este aprobat. Un nou pod peste Dunăre care să dubleze actualul pod şi este finanţare europeană”, a explicat Grindeanu. Acest nou pod ar urma să reprezinte o soluție pe termen lung pentru fluidizarea traficului în zona Giurgiu-Ruse, o arteră esențială pentru legăturile rutiere dintre România și Bulgaria, dar și pentru fluxul de transport la nivel european. Sursa: Agerpres