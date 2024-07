Primarul localității Daia, ȘERBAN Florin, supraveghează îndeaproape calitatea de execuție a lucrărilor din comună, dorind să transforme străzile într-un spațiu modern și funcțional!

Cu o săptămână în urmă lucrările la șanțurile uneia din străzile comunei Daia erau în plină desfășurare. Ca de obicei pe primarul localității, Adrian Florin Șerban, l-am surprins în încăperea destinată monitorizării prin camere video a tot ceea ce mișcă pe teritoriul comunei Daia.

Întrebat care este cea mai actuală lucrare din portofoliul cu proiecte al Primărie, primarul Florin Șerban ne-a spus:

„Cu o săptămână în urmă am demarat lucrările la șanțurile de pe câteva străzi. Am evitat zilele caniculare cu temperatufri extreme, iar acum când soarele s-a mai domolit un pic am început să turnăm beton pe șanțuri. La acest moment ( n.red. – 24 iulie) ne aflăm pe strada Salcâmului unde avem grijă de ele, le stropim ca să nu crape… După cum vedeți în imagine (foto 1), există suficientă pantă, deci avem convingerea că n-o să apară probleme în ceea ce privește scurgerea în cazul averselor cu debite mari de apă” – ne preciza primarul comunei Daia.

Foto 1

O altă lucrare de care domnia sa ne-a vorbit, este asfaltarea carosabilului în comuna Dăița. După cum îl cunoaștem, extrem de riguros când este vorba despre calitatea de execuție a lucrărilor, ȘERBAN Florin supraveghează îndeaproape modul în care ele sunt realizate și finisate.

„Astăzi am avut o zi productivă pe teren, alături de echipa noastră de proiectanți și constructori. Am vizitat străzile incluse în proiectul de modernizare și am discutat în detaliu fiecare aspect care trebuie finalizat. Am pus ultimele detalii la punct, asigurându-ne că toate lucrările vor fi realizate la cele mai înalte standarde de calitate și eficiență.

Ne-am concentrat pe optimizarea fiecărui pas din proces pentru a minimiza orice inconveniență și pentru a mă asigura că rezultatele finale vor răspunde nevoilor și așteptărilor dumneavoastră. Suntem dedicați să transformăm aceste străzi într-un spațiu modern și funcțional, care să reflecte mândria noastră de a aparține acestei comunități.

Mulțumesc cetățenilor comunei Daia pentru răbdarea și înțelegerea de care ați dat dovadă pe parcursul desfășurării acestui proiect. Cu sprijinul lor am reușit să construim un mediu mai bun și mai sigur pentru toți.”

Foto 2 În imaginile alăturate poate fi văzut echipamentul de turnat rigola de acostament , care se afla în plină activitate (foto 2), totul fiind executat cu profesionalism de lucrători, ceea ce l-a făcut pe primarul Florin ȘERBAN să declare că lucrul bine făcut, chiar dacă el se referă doar la un drum comunal, întotdeauna trebuie realizat cu ”multă măiestrie”, ca într-o lucrare de artă.

(Florian TINCU)