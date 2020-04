Marian Mina a fost întrebat de către jurnaliștii unei televiziuni din Capitală despre cazul primarului comunei Ogrezeni, Jean Jipa , care a postat pe facebook fotografii (făcute în acest week-end) , în timp ce mergea să dea ajutoare persoanelor de vârsta a treia din localitate , îmbrățișându-i de mama focului pe bătrâni, lucru total interzis în această perioadă de Pandemie cu Coronavirus , fiind obligatoriu în primul rând păstrarea unei distanțări sociale . Gest ce trebuie făcut chiar și atunci când este vorba despre apropiați ( copii, părinți, rude, prieteni) .

Întrebat ce părere are despre gestul primarului Jean Jipa, ce a pus în pericol sănătatea și chiar viața consătenilor săi, Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina a declarat că este extrem de regretabil ceea ce a făcut acesta…

Primarii nu se subordonează Consiliului Județean, însă o să am o discuție cu domnul primar Jean Jipa, vis-a vis de acest subiect , pentru că a pus în pericol sănătatea cetățenilor în dorința dânsului de a face un gest bun – a precizat președintele Mina.

Prefectul județului, Aneta Matei, întrebată la rândul ei despre acest caz a răspuns că primarul Jean Jipa a încălcat flagrant prevederile Ordonanței Militare și că fiecare răspunde pentru faptele sale…

În privința primarului comunei Ogrezeni noi am putea conchide, citând o maximă americană: ” TO MUCH LOVE WILL KILL YOU” adică , pe românește: Prea multă dragoste, UCIDE!

(Jurnal)