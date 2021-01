Aflat la primul mandat, edilul comunei Vedea, Marian Țaga, a pornit la drum în funcția de primar cu multe minusuri în ceea ce privește situația pe care a găsit-o în Primărie, după învestire. Are multe proiecte, dar, deocamdată, despre acestea nu vrea să vorbească prea mult, deoarece nu are încă un buget pe care să se bazeze.

„Ce am găsit în Primărie? Haos total, așa că nu am început de la 0, ci de la minus 10. Chiar și așa, în luna decembrie am reușit să aducem la Primărie 8 miliarde de lei vechi, din care 5 reprezentau doar plăți pentru persoanele cu handicap și însoțitorii acestora, restanțe pe cinci luni! Acum, din fericire, suntem la zi, am plătit și luna ianuarie, și sper să nu mai ajungem în acel colaps”, ne spunea primarul Marian Țaga.

Deși nu are un buget aprobat, prioritare pentru edilul comunei Vedea sunt, așa cum a promis și în campania electorală, sănătatea și educația.

„În primul rând vorbim despre un Dispensar medical (pentru că nu avem așa ceva) și încă un lucru vital pentru locuitorii comunei: un medic de familie. Din păcate, după pensionarea doamnei doctor Mone Maria, cea care a fost, în ultimii ani, medicul de familie al locuitorilor comunei, am rămas descoperiți din acest punct de vedere.

Oamenii, vă dați seama, unii își permit să meargă către alți doctori, către alte localități, dar majoritatea nu pot face acest efort. Pe de altă parte, din ce știu, nici Găujani, nici Slobozia (localități apropiate de noi) nu au medic de familie. Iar la Malu, doamna doctor are deja pacienții ei… Aceasta este prioritatea mea, medicul de familie pentru comună. Am tot dat „sfoară în țară”, cum se spune, prin toate instituțiile. Am vorbit chiar și cu domnul director de la Casa de Sănătate, dar, din păcate, la nivelul județului avem un deficit de 40 de medici de familie, foarte greu să împace pe toată lumea. Am tot încercat să aducem un medic, măcar două sau trei zile pe săptămână, măcar pentru rețete…la acest moment sunt în tratative cu patru sau cinci medici, să vedem ce va ieși”, a mai declarat primarul comunei Vedea, Marian Țaga.

În ceea ce privește componenta de educație, toți copiii din comună au tablete, au acces la internet, singura problemă fiind dorința de a învăța a elevilor.

(Jurnal)