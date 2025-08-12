Primarul comunei Florești Stoenești, Constantin DUMITRU : „…Ni se reproșează tot timpul că nu avem apă și canalizare!” (Video link)

https://www.Cfacebook.com/share/v/1Cg38i6QvK/
„Canalizarea în comuna Florești Stoenești înseamnă o investiție de aproape 40 de milioane de euro. Acești 40 de milioane de euro reprezintă bugetul localității Florești Stoenești pe circa 35 de ani…Și probabilitatea ca din banii noștri să facem această lucrare este nulă!” declară primarul comunei, Constantin Dumitru.
El mai amintește că doar două luni în urmă s-a parafat la Snagov începerea lucrărilor la această investiție.
„Această lucrare va începe cu o stație de epurare ce se construiește la Florești, stație de epurare comună pentru localitatea noastră și comuna Găiseni, o stație de vacum…
Lucrările de canalizare vor începe, după etapa de licitație, cel mai probabil în anul 2026, urmând ca ele să se finalizeze în 2028…Ni se reproșează permanent că nu avem apă și canalizare de parcă noi, cei din administrație am fi vinovați de asta dar nu se spune că avem gaze de 20 de ani, că am reușit cu sprijin guvernamental să ducem gazul în toate gospodăriile din localitate.”
Primarul Constantin Dumitru a mai precizat și că, din fericire, 75% dintre cetățenii din Florești au băi, fosă vidanjabilă și apă din puț, forată…
(Florian Tincu)