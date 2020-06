Cu patru ani în urmă, la conducerea Primăriei Comunei Daia venea un tânăr, pus pe fapte mari: Adrian Florin Șerban. Cu sloganul „Îndrăznește mai mult”, a câștigat încrederea celor aproximativ două mii de alegători din comună. Au fost patru ani de chin, de cele mai multe ori, pentru tânărul primar. Dar, ambițios, nu s-a lăsat intimidat nici de adversarii politici, nici de cei care, din rea-voință, din invidie, i-au tot pus bețe-n roate cu diverse ocazii. A fost atacat și lovit din toate părțile, dar nu s-a descurajat, astfel că, după primul mandat, a considerat că trebuie să le transmită concetățenilor săi un mesaj, ce se vrea, mai degrabă, un raport al acestor patru ani:

„Consider că v-am oferit mai mult decât v-am promis, pentru că meritați și ați crezut în mine, în renaşterea şi dezvoltarea vieţii de la ţară.

După cum bine cunoașteți, în această perioadă ar fi trebuit să susținem alegerile locale, moment în care dvs. trebuia să alegeți cine vă va reprezenta în următorii 4 ani atât în calitate de primar al comunei, cât și în calitate de consilieri locali.

La finalul acestui mandat, doresc în primul rând să mulțumesc tuturor celor ce au avut încredere deplină în mine atât de la început, cât și celor ce au început să creadă în mine pe parcursul celor 4 ani.

Trecând peste părțile negative, deoarece pe parcursul mandatului răutățile și piedicile pe care cu toții le știți nu mi-au spus STOP ci, din contră, m-au ambiționat și astfel am continuat, reușind în acești 4 ani să aduc o rază de lumină și speranță în comuna noastră prin următoarele proiecte finalizate sau în curs de finalizare.

1.MODERNIZARE DC 95;

2. MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE DAIA ȘI PLOPȘORU

3. REABILITARE ȘI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA DAIA;

4. DECOLMATAREA PÂRÂULUI SIROTCA;

5. REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DIN COMUNA DAIA;

6. REABILITARE/MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR.2 PLOPȘORU;

7. REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA NR.3 DĂIȚA;

8. TRANSPORT GRATUIT OFERIT ELEVILOR DE LICEU;

9. PIETRUIRE DRUM COMUNAL 114 – DRUMUL BANULUI;

10. PIETRUIRE STRĂZI ÎN COMUNA DAIA ( 3 KM);

11. MODERNIZARE TEREN SPORT DAIA (ÎMPREJMUIRE+VESTIARE);

12. AMENAJARE TEREN DE SPORT SINTETIC ÎN PLOPȘORU;

13. AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA DAIA;

14. REABILITARE CĂMIN CULTURAL;

15. REABILITARE GARD CĂMIN CULTURAL;

16. REABILITARE DISPENSAR UMAN DIN LOCALITATEA DAIA;

17. REABILITARE GARD DISPENSAR UMAN;

18. REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE;

19. ACHIZIȚIONARE ȘI MONTAJ BĂNCI ȘI COȘURI DE GUNOI;

20. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE COLECTARE A GUNOIULUI MENAJER;

21. ACHIZIȚIONAREA MAI MULTOR UTILAJE (REMORCĂ AUTO, MOTOPOMĂ, FREZĂ DE ZĂPADĂ, TRACTORAȘ TUNS GAZON, DRUJBE, MOTOCOASE, XEROX PRIMĂRIE, E.T.C)

1 de 40

Toate aceste proiecte și nu numai, indiferent de gradul de complexitate, birocrație sau timp de așteptare, au avut drept scop revitalizarea și dezvoltarea armonioasă a comunei noastre, lucruri care au fost posibile abia după ce am reușit să asigurăm majoritatea în Consiliul Local al comunei, adică în ultimul an și jumătate.

Aș dori să mai menționez faptul că la preluarea acestui mandat, comuna Daia NU AVEA NICIUN PROIECT în desfășurare din cele enumerate mai sus, nu am găsit început nici măcar un studiu de fezabilitate….

Spun asta pentru că am auzit pe la “diferite colțuri de stradă” că tot ce s-a făcut este meritul altor persoane, nu al actualei echipe din Primărie.

GREȘIT!

Proiectele începute în manadatele trecute (singurul de altfel, alimentarea cu apa) este blocat din varii motive în instanță, acest lucru făcând imposibilă continuarea acestuia momentan.

Aşa cum v-am spus din prima clipă, vreau să fiu analizat şi judecat după faptele mele, nu după gurile rele!

Sunt un om al faptelor, nu al vorbelor!

Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, și-a încheiat mesajul primarul Adrian Florin Șerban.

(Jurnal)