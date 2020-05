După o perioadă în care starea de urgență ne-a împiedicat să mai ajungem în comunele din județ, odată cu relaxarea măsurilor, am reluat întâlnirile cu edilii de comune. Printre aceștia, Florian Nidelea, primarul comunei Clejani, unul dintre cei mai implicați administratori de localități din județul Giurgiu.

Referindu-se la situația pe care tocmai am traversat-o cu toții, primarul comunei Clejani ne spunea:

„Din fericire, la noi oamenii au respectat ordonanțele. Cetățenii au fost cuminți, au stat în casă, nu am avut probleme cu ei, să iasă pe stradă… Am avut circa 70 de izolați. În acest moment (joi, 28 iunie- n.red. ) mai avem vreo 23, veniți cu valul de români întorși în ultimele zile în țară. Ei vin din Italia, din Franța, de peste tot de prin Europa…Din fericire nu am avut niciun caz confirmat de Covid -19 în comuna Clejani. A fost o surpriză pentru mine știind situația pe care o am în comună, cunoscută cred de toată lumea. Mă mir că nu s-au infectat căci unii stau câte 15-20 într-o locație, fără să respecte (la ei, acolo, în gospodărie) regula purtării măștii de protecție…Eu le-am luat măști, dar nu le poartă. E drept, că în instituțiile noastre nu intră nimeni fără mască…E greu să îi strunești însă, căci sunt o mie de oameni…”, ne spunea primarul Nidelea.

De ceva timp, problema pe care dorește să o rezolve, este cea legată de faptul că, zeci de locații din comună nu beneficiază de alimentare cu energie electrică.

„Am 50 – 60 de locații care nu au curent electric…Am fost la Prefectură, am fost peste tot… Și nu sunt puțini, acum sunt 80 de locații. Iată de ce am demarat un proiect la nivel de comună, pentru alimentarea cu energie electrică pentru cei care au rămas fără curent, pentru că nu și-au plătit facturile la energie. Să se înțeleagă, de la început, că nu a existat casă în comuna Clejani care să nu fi avut curent. Dar ei, când au cumpărat casa de la moș Gheorghe, de exemplu, au mers pe abonamentul acestuia. Au zis că la pușcărie nu au cum să îi ducă, pentru că nu ei locuiesc acolo, ci moș Gheorghe, care era deja la cimitir! Însă instituțiile nu s-au lăsat duse de această șmecherie. Controalele au fost făcute în comun cu Poliția și cu reprezentanții ENEL, și pe cine au găsit în curte sau în casă, la acel moment, ălora le-au făcut dosar. Ba unii, vreo cinci la număr, au ajuns la pușcărie pe tema asta. Marea lor problemă, așa cum vă spuneam, este că nu au acte, și nici nu poți să le faci, ca primar… Unii au și cinci-șase, chiar șapte succesiuni în spate”, ne mai spunea edilul comunei Clejani.

Ținând cont de faptul că majoritatea locuitorilor din comună sunt de etnie romă, mulți s-au așteptat ca Asociațiile și persoanele ce se erijează în apărători ai drepturilor acestei etnii să se implice în rezolvarea problemelor acestora. La fel a crezut, la început, și primarul Florian Nidelea, însă așteptările i-au fost înșelate. Așa că s-a hotărât să rezolve singur problemele consătenilor săi…

„Partida Romilor? Mă abțin să spun ce fac cei din acest partid…Doar bagă bățul prin gard, atunci când se apropie alegerile. Te trezești cu reprezentantul lor care vine abia atunci cu propunerea de a le băga curent etnicilor romi. Promisiuni care evident rămân ulterior, neonorate. Așa că m-am hotărât să rezolv singur această problemă. Chiar azi am completat 12 dosare, pentru mai multe locații, urmând ca vineri, 29 mai, să le depun la Agenția Județeană de Prestații Sociale, care, se pare, că ar finanța o parte din cheltuieli. La rândul nostru, noi am suportat o parte a cheltuielilor, le-am făcut proiectul caselor, am luat autorizații…Problema care rămâne însă este cea a actelor…”

Pe lângă veștile mai puțin bune primarul Florin Nidelea ne-a vorbit și despre ultimele sale împliniri:

„La una dintre școli suntem la finalizare, în ceea ce privește montarea de camere video… Avem deja cinci locații finalizate, din toate cele șapte ale comunei. Sper ca în circa 15 zile lucrătoare, să finalizăm montarea acestor camere la grădinița din Neajlov, cu doar două săli de clasă. La această dată am depășit numărul de 150 de camere de supraveghere în comună. Eficiența este maximă. Pot spune că randamentul acestei investiții este de 100%. Un portofel furat, o găină dispărută, după o zi, două, sunt găsite datorită înregistrărilor. Un lucru bun este acela că nu le-au devastat…

Marele regret al primarului din Clejani la acest moment este însă acela că nu a putut pregăti nicio surpriză copiilor din comună de 1 iunie, așa cum îi obișnuise, an de an. Anul acesta nu am mai reușit să pregătim nimic, din păcate din cauza situației în care ne aflăm – preciza primarul Nidelea, neomițând înainte de a încheia acest dialog cu dumnealui, de a ne invita la Clejani pentru a ne prezenta și alte proiecte destinate locuitorilor localității pe care o conduce.

(Florian Tincu)