Președintele PSD Giurgiu, Marian Mina: „Sunt ferm convins că lumea în județul Giurgiu o să voteze cu Partidul Social Democrat, având în vedere toate lucrurile bune și măsurile pe care Marcel Ciolacu le-a luat…!”

La acest final de săptămână, l-am contactat pe președintele PSD Giurgiu, Marian Mina, pe care l-am întrebat care sunt noutățile din debutul declanșării apropiatei Campanii electorale. Evident că primul lucru pe care am dorit să îl aflăm a fost legat de așteptările Organizației pe care o conduce, privind candidații aflați pe listele parlamentare… „În momentul de față am început campania pentru dl. președinte Marcel Ciolacu. Ne organizăm, așa cum știe PSD-ul, pe fiecare comună în parte și pe municipiu. Cred că va fi o campanie mai lejeră pentru noi de data aceasta, având în vedere că PNL-ul nu va participa la aceste alegeri decât la primul tur, pentru că nu există șanse ca dl. Ciucă să intre în turul 2. La parlamentare ne-am propus să luăm doi Deputați și un Senator. Sunt ferm convins că lumea în județul Giurgiu o să voteze cu Partidul Social Democrat, având în vedere toate lucrurile bune și măsurile pe care Marcel Ciolacu le-a luat de când este în guvern, ca premier. Cea mai mare frică a noastră, cea mai mare temere este legată de votul din secții. Trebuie să reușim să facem în așa fel încât să reușim să ne păzim votul politic din secție, pentru că am vrea să evităm ceea ce s-a întâmplat la locale când, în anumite comune intrau câte 3-4 persoane în cabină să voteze, iar cei din secție, inclusiv reprezentanții poliției, stăteau și se uitau. Aș dori să evităm , cum spuneam, aceste lucruri. În turul 2, așa cum vă spuneam, nu cred că mai există vreo miză pentru Partidul Național Liberal. Din acest motiv, cred că aceste alegeri vor fi puțin mai lejere, dar asta nu înseamnă că cineva din PSD Giurgiu se va culca pe o ureche la aceste alegeri. Un senator și un deputat cred eu că îi avem deja, iar acum rămâne să ne luptăm pentru un al doilea deputat, la redistribuire.” Întrebat dacă până la acest moment, acest debut de campanie electorală i s-a părut murdar din punct de vedere al declarațiilor politice, Marian Mina ne-a spus: „Ca să fiu corect, pot spune că deocamdată adversarii noștri politici nu au încercat lucruri murdare, nu am sesizat în acest sens, nimic deplasat…. Dar le cunoaștem metodele, le cunoaștem stilul de a face campanie, știm la ce presiuni or să fie supuși oamenii noștri, din anumite comune, căci ceea ce se întâmplă la alegeri, nu se întâmplă în chiar în fiecare comună din județ. Dar eu mă aștept ca măcar de data aceasta, poliția să-și facă datoria.” Solicitat să ne spună dacă la Giurgiu a existat intenția vreunui aranjamentr de culise între PSD și AUR, așa cum s-a zvonit la nivel național, președintele PSD Giurgiu ne-a precizat: „Nu există nicio înțelegere pe PSD-AUR. că acest subiect a devenit tema de campanie a celor de la PNL, eu le înțeleg disperarea… N-am văzut însă, în toată istoria PNL-ului, ca un candidat mai milog să se roage de alți candidati să renunțe, pentru ca el să intre în turul 2, așa cum se întâmplă la acest moment. N-am văzut! Eu cred că este jenant din partea lor să iasă cu asemenea declarații. Atâta timp cât tu ești în coaliție cu PSD-ul, cât timp ești la guvern cu PSD, nu poți să ieși cu asemenea declarații în spațiul public, cum că noi suntem în cârdăție cu AUR și suntem sprijiniți de Rusia. Eu le consider niște declarații total iresponsabile, care nu au niciun fundament. Pe de altă parte, știu de unde a pornit scandalul acesta… De la declarațiile d-lui Becali? Văd însă că nu vorbește nimeni despre ceea ce a spus domnul Rareș Bogdan în acea discuție. Că dacă Simion intră în turul 2, dânsul și tot PNL-ul va vota cu George Simion. Pe asta nu o comentăm? Ori suntem corecți, ori nu mai suntem corecți! Dar vă repet, pentru un om politic, ( bine, domnul Ciucă nu prea e un om politic adevărat, el este doar de dată mai recentă), nu poți să îți dovedești maturitatea politică făcând asemenea declarații iresponsabile. Dacă dânșii au simțit vreo apropiere a PSD-ului de AUR de ce nu au ieșit de la guvernare? Le convine însă când se împart banii pentru primari, nu? Nu prea e de comentat pe acest subiect pentru că ușor, ușor, devin penibili… Am auzit ieri o intervenție, nu știu dacă dumneavoastră ați auzit-o, dar v-aș recomanda să o căutați pe YouTube, cea a d-lui Crin Antonescu, la un post de televiziune… Chiar vă rog, dacă aveți curiozitatea…El a sintetizat și a caracterizat foarte bine campania PNL-ului și pe candidatul lor la președinția României. Și dacă nici Crin Antonescu nu este liberal adevărat sau dacă nici Crin Antonescu nu mai este un politic, atunci despre ce vorbim?! ” – a mai precizat președintele PSD Giurgiu, Marian Mina. (Florian Tincu)