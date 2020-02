Început cu „dreptul” pentru luptătorii de la S.C.M.- „Dunărea – 2020” Giurgiu. Pentru rezultatele foarte bune obținute în anul competițional trecut, 6 sportivi din cadrul secției de lupte greco-romane, pregătiți de către prof. Florin Antonescu, au fost convocați la Centrul de Antrenament la lupte greco – romane pentru juniori din București.

Sportivii convocați sunt cei care au cucerit medalii in finalele naționale și care sunt în atenția antrenorilor federali pentru lotul reprezentativ al României: Lucian Herghelegiu (Școala Gimnazială Nr 3 Mircea Cel Bătrân, clasa a VII -a, 14 ani, 38 kg), Valentin Gheorghe (Școala Gimnazială nr.4 Mihai Eminescu, clasa a VI-a, 14 ani, 45 kg), Andrei Dumitru (Școala Gimnazială nr 4 Mihai Eminescu, clasa a VI-a, 13 ani,52 Kg), Marian Bălăceanu (Școala Gimnazială Nr 3 Mircea Cel Bătrân, clasa a VI -a, 13 ani, 78 Kg), Petronel Roată (Școala Gimnazială nr 3 Mircea Cel Bătrân, clasa a VII-a,14 ani, 72 kg).

„Includerea sportivilor giurgiuveni în lotul de perspectivă al României este o bucurie pentru iubitorii luptelor din Giurgiu, spun asta pentru că în istoria de 40 de ani a acestei discipline olimpice la Giurgiu nu am avut niciodată mai mult de un sportiv în lot. Nu pot decât să îi felicit pe copiii care au muncit, pentru a ajunge acolo unde sunt acum, și îndrăznesc să sper, probabil, la un nou „Nicu Gingă” la Giurgiu”, ne-a declarat prof. Florin Antonescu, cel care, în urmă cu patru decenii, pășea pe salteaua de lupte în sala de sport, aceeași în care acum pregătește cu rezultate foarte bune viitorii campioni giurgiuveni.

(Jurnal)