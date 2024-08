Pentru ce perioadă este valabil permisul auto, după ultimele modificări! Ce pățesc cei depistați cu anumite substanțe în organism, provenite chiar și de la un medicament!

Recent a fost adoptată o lege în Senat care modifică perioada de valabilitate a permisului de conducere pentru diferite categorii de șoferi. În prezent, permisul auto este valabil timp de 10 ani pentru toți șoferii din România. „Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere de toate categoriile deținute de persoane cu vârsta de 80 de ani şi peste această vârstă este de 2 ani”, se precizează în legea adoptată de Senat. „Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, Al, A2, A, B, Bl şi BE, deţinute de persoane cu vârsta de 70 de ani şi peste această vârstă este de 5 ani”, se mai arată în noua lege. 15 ani pentru ceilalţi şoferi Noua lege propune extinderea valabilității permisului auto pentru anumite categorii de șoferi, astfel încât, după obținerea acestuia, permisele eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE vor fi valabile timp de 15 ani. Conducătorii auto s-au speriat din cauză că s-a schimbat legea. În cazul depistării unei substanţe în organism, care poate veni chiar şi de la un medicament, permisul se suspendă pentru 72 de ore, până la aflarea rezultatelor. Există şoferi profesionişti care doresc să evite cu orice preţ chiar şi suspendarea pe o perioadă de doar 3 zile. Un medic legist declara la ANTENA 3 că nimeni nu dorește să i se suspende permisul 72 de ore, căci sunt oameni care probabil din asta trăiesc. Sunt oameni care fac naveta și nu sunt dispuși să riște să rămână fără permis. De la banalele medicamente, antiinflamatoare antialgice, medicamente folosite pentru tratamentul diabetului, medicamente antialergice, unii se pot trezi cu permisul suspendat! – preciza medicul. Ca să se aplice legea trebuie să fie adoptată de Camera Deputaților, care este for decizional, și apoi promulgată de președintele țării. (Jurnal)