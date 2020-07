Deși mulți dintre primari s-au plâns de faptul că pandemia de SARS CoV2 le-a cam restrâns activitățile, nu același lucru se poate spune despre primarul comunei Slobozia, Florin Gheonu.

„Pe lângă activitățile specifice acestei perioade, legate de prevenirea extinderii infectării cu COVID 19, în comuna noastră s-a lucrat intens la proiectele demarate.

Astfel, vorbim despre realizarea ternului de sport situat pe strada „Viilor”, în cartierul cunoscut la noi ca „Țigănie”. Valoarea totală a acestui teren este de 70.000 de euro, fonduri în totalitate europene. Și, dacă tot am amintit de pandemie, am avut câteva persoane, revenite din Spania, care au intrat în autoizolare la domiciliu. Cât despre hrana ce trebuia să ajungă la aceste persoane, noi am fost pregătiți cu fondurile necesare achiziționării produselor alimentare pentru ei, dar am avut situații când acestea au fost refuzate de beneficiari, ei spunându-ne că se descurcă”, ne spunea primarul Florin Gheonu.

Și, dacă tot a avut cu ce să se laude, pentru ultima perioadă, acum, la final de mandat, un regret – pe care, de altfel, îl au majoritatea primarilor de comune din județ – este legat de fonduri.

„Așteptăm și noi rectificarea bugetară, să vedem ce vom primi și ce vom putea face. Probleme financiare, acum, nu avem așa de multe, dar există riscul ca, dacă nu primim banii de care avem nevoie, din toamnă să înceapă și la noi problemele, în special cu salariile. Pe de altă parte, un inconvenient este pentru noi, ca primărie, faptul că nu mai avem decât 8 dosare pentru beneficiarii venitului minim garantat (ajutor social), din care, din păcate, doar trei sunt apți de muncă. Și, dacă am adus discuția în zona protecției sociale, vă mai pot spune că am avut două situații în care, din pricina unor incendii ce le-au distrus casele, am apelat la sprijinul Consiliului Județean și al AJPIS, aceștia primind fonduri pentru reconstruirea caselor. În total, a fost vorba despre 17.000 de lei (10.000 de la CJ și 7.000 de la AJPIS)”, a mai ținut să precizeze primarul Gheonu.

(Jurnal)