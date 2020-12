Aflat la primul mandat de primar, Gabriel Marian Pană a și devenit ținta unor atacuri pe facebook, din partea unor nemulțumiți din comuna Frătești. Concret, aceștia au postat, pe mai multe grupuri, imaginea unei stații de autobuz (despre care aceștia susțin că s-ar afla în centrul comunei, și că degradarea ar fi survenit în intervalul octombrie – decembrie 2020). E drept, imaginea prezintă un adăpost din stația de autobuz, aflat într-o avansată stare de degradare.

Contactat telefonic, primarul comunei Frătești, Gabriel Pană a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Cunosc situația acelei stații de autobuz dar, din păcate, nu am – cel puțin deocamdată – prinse în bugetul local, fonduri prevăzute pentru reparația ei. Este pe lista de investiții pe care mi-am făcut-o, dar, așa cum vă spuneam, nu avem acum fonduri. Urmează ca, imediat ce pot prinde această lucrare în buget, să o și rezolv. Sunt multe de făcut în comună, am și proiectele cu care am venit în fața concetățenilor, și, de aceea, le solicit puțină răbdare. Voi rezolva, pe rând, problemele, atât cele identificate de mine, cât și pe cele identificate de cetățeni. Dar nu este corect să vii și să impui un lucru, sau să acuzi pe facebook…”

(Jurnal)